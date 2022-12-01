  • BIST 5.080,29
  • Altın 1064.64
  • Dolar 18.6358
  • Euro 19.4486
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKADSÖ’den korkutan uyarı: Kızamık salgını milyonlarca çocuğu öldürebilir

AB’den Musk’a Uyarı: Twitter’ın Önünde Çok İş Var

»
AB’den Musk’a Uyarı: Twitter’ın Önünde Çok İş Var
AB’den Musk’a Uyarı: Twitter’ın Önünde Çok İş Var

AB Komisyonunun iç pazardan sorumlu üyesi Thierry Breton, Twitter’ı satın alan Elon Musk’a, gelecek yıl yürürlüğe girecek Dijital Hizmetler Yasası’na dair uyarıda bulundu.


Görüntülü görüşme yapan ikili, Twitter’ın yasaya uyma konusundaki hazırlığını değerlendirdi.


Breton, sosyal medya platformunun, yeni kurallara uyma çabalarını ciddi şekilde artırmak zorunda kalacağını belirterek, “önlerinde çok işin bulunduğunu” söyledi.


Yeni yasa kapsamında teknoloji şirketlerinden; terörün teşviki, cinsel istismar, nefret söylemi ve dolandırıcılık gibi konularda daha iyi denetim sağlamaları bekleniyor.


Elon Musk, bugün yaptığı açıklamada, Twitter’daki spam/dolandırıcı hesapların temizlenmeye başladığını belirtmişti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güney Kore, 2032'ye kadar Ay'a uzay aracı indirmeyi planlıyor29 Kasım 2022 Salı 14:35
  • Elon Musk, Twitter yüzünden Apple’a savaş açtı29 Kasım 2022 Salı 11:57
  • Musk'tan Twitter kararı: Dosyaları yayımlayacağız29 Kasım 2022 Salı 10:27
  • Apple’ın başı dertte… Üretim kaybı yaşayacak28 Kasım 2022 Pazartesi 18:39
  • Hindistan, Butan ile geliştirdiği uyduyu uzaya fırlattı27 Kasım 2022 Pazar 23:14
  • Amazon’dan 19 milyar TL’lik yatırım hamlesi27 Kasım 2022 Pazar 22:53
  • Elon Musk: Başka seçenek kalmazsa alternatif telefon yapacağım27 Kasım 2022 Pazar 21:25
  • SpaceX’in Dragon kapsülü yola çıktı! Uzayda yaşam için yeni adım27 Kasım 2022 Pazar 13:25
  • Twitter reklam verenlerinin üçte birini kaybetti26 Kasım 2022 Cumartesi 17:32
  • Amazon çalışanları tüm dünyada greve gitmeye hazırlanıyor25 Kasım 2022 Cuma 23:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti