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AB’den Türkiye’deki Suriyeli çocuklara 270 milyon euro destek

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AB’den Türkiye’deki Suriyeli çocuklara 270 milyon euro destek
AB Türkiye’deki Suriyeli çocukların eğitim ihtiyaçlarının karşılanması için 270 milyon euro destek sağlanmasını öngören sözleşmeyi imzaladı.

Avrupa Birliği Komisyonu'ndan bugün Brüksel'de yapılan açıklamaya göre, imzalanan sözleşme Türkiye'deki Suriyeli mülteci çocuklara okul inşa edilmesini ve bu okulların donatılmasını öngörüyor. Bu çerçevede verilecek 270 milyon euro destek ile yaklaşık 100 okulun kurulması planlanıyor. Türkiye'nin güney ve güneydoğu bölgelerinde kurulacak okullardan yaklaşık 70 bin Suriyeli mülteci çocuğun yararlanması hedefleniyor.

AB Komisyonu'nun Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, bu desteğin AB'nin Türkiye'de yaşayan Suriyeli mültecilere verdiği yardım sözünün bir parçası olduğunu ifade etti. Hahn yaptığı yazılı açıklamada, bu 270 milyon sayesinde Suriyeli mülteci çocukların eğitim olanaklarından yararlanabileceğini kaydetti. Hahn, bunun yanı sıra mülteci çocuklar ve ailelerinin Türkiye'de bir perspektif sahibi olabilmesi için sağlık, sosyo-ekonomik alanlar ile altyapıdaki eksiklikleri gidermek için ek sözleşmeler imzalanacağını dile getirdi.

Türkiye ile AB arasında mart ayında yapılan anlaşma uyarınca Türkiye'deki Suriyeli mültecilere yardım için 3 milyar euro ödenmesi öngörülüyordu. AB tarafından şimdiye kadar 2 milyar 200 milyon euro tahsis edildi. Bu paranın yaklaşık 700 bin eurosu ödendi.

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