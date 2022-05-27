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SON DAKİKAÇocuklarda göz sağlığına dikkat edilmeli!

ABD'li bir yapay zeka şirketi yapay zeka koruma planı üzerinde çalıştığını duyurdu.

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Karar, Texas’taki kanlı okul saldırısında 21 kişinin hayatını kaybetmesinden sonra alındı.
ABD'li bir yapay zeka şirketi yapay zeka koruma planı üzerinde çalıştığını duyurdu.

ABD’de şirketlere, kolluk kuvvetlerine, üniversitelere ve bireylere yazılım sağlayan Amerikan yüz tanıma uygulaması şirketi Clearview AI, öğrencilerle birlikte içeri giren herkesin tanınmasına yardımcı olacak yüz tanıma sistemlerini ülkedeki okullara getirmeyi düşünüyor.

Özelliklerini herkesin kullanımına sunan teknoloji şirketi, gizlenen birçok tehlikeden kamu kurumlarını korumayı hedefliyor.

ABD merkezli Vox tarafından hazırlanan bir rapora göre, bazı okullarda ek bir güvenlik katmanı oluşturmak için yüz tanıma sistemleri kullanılması önlemi zaten kullanılıyor.

Ancak bazı eyaletler ve okullar, yüz tanıma sistemlerinin mahremiyetin ihlali olduğu ve öğrenciler ve personel için hiçbir yararı olmadığı söylendiği için bu teknolojinin kullanımını yasakladı. 

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