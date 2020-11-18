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ABD’li hemşire: Bazı Covid-19 hastaları ölüm döşeğinde bile virüsün varlığına inanmıyor

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ABD’li hemşire: Bazı Covid-19 hastaları ölüm döşeğinde bile virüsün varlığına inanmıyor
ABD’li hemşire: Bazı Covid-19 hastaları ölüm döşeğinde bile virüsün varlığına inanmıyor

ABD’nin South Dakota eyaletinde görev yapan bir hemşire, bazı Covid-19 hastalarının ölmek üzereyken bile virüsün varlığına inanmadığını söyledi.

Acil serviste çalışan Jodi Doering, CNN International’da yayınlanan ‘New Day’ adlı programa konuk olarak yaşadıklarını anlattı.

Oksijen seviyesi düşen, güçlükle nefes alan kişilerin salgına inanmadığını söyleyen Doering, “Bazılarının son sözleri. ‘Bu olamaz, bu gerçek değil’ oluyor” dedi.

Covid-19 testi pozitif çıkanların virüse inanmadığını, ölüm döşeğinde bile ‘inkarın’ sürdüğünü söyleyen Doering, bu hastaların çoğunun grip, zatürree olduğunu düşündüğünü, bu hastalıkları hatta akciğer kanseri olmayı tercih ettiğini ifade etti.

Bu zorlu süreçte şifa dağıtmaya çalışırken birilerinin sihirli yanıtlar beklemesinin, virüse inanmadığını görmenin çok üzücü olduğunu belirten Doering, “Hastalığa inanmayanlar son zamanlarını FaceTime üzerinden aileleriyle iletişim kurmak vedalaşmak yerine öfkeli davranarak geçiriyorlar. Nefret dolular” ifadelerini kullandı.

Program sunucusunun şaşkın bir ifadeyle, “Size yönelik nefret mi” sorusunu, “Biz bir anlamda alışığız, bazı tepkileri göğüslemek işimizin parçası” yanıtını verdi.

Doering, bazılarına, “Ailenizi, çocuklarınızı, eşinizi, arkadaşlarınızı arayalım mı” diye sorduklarında, hastalığın varlığına inanmayan bu kişilerden, “Hayır çünkü iyileşeceğim” karşılığını aldıklarını söyledi.

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