  • BIST 1.471
  • Altın 414,451
  • Dolar 7,4160
  • Euro 8,9680
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKA5494 test 38 pozitif vaka

ABD'nin Georgia Eyaletinde Uçak Kazasında 3 Kişi Öldü

» »
ABD'nin Georgia eyaletindeki uçak kazasında 3 kişinin öldüğü bildirildi.
ABD'nin Georgia Eyaletinde Uçak Kazasında 3 Kişi Öldü

ABD'nin Georgia eyaletindeki uçak kazasında 3 kişinin öldüğü bildirildi.

Federal Havacılık İdaresinden (FAA) yapılan açıklamada, eyaletin kuzeydoğusundaki Gainesville şehrindeki Lee Gilmer Memorial Havaalanı'ndan kalkan "Cessna 182 Skylane" tipi tek motorlu küçük uçağın, kalkıştan hemen sona pistin 3,2 kilometre ötesinde yere çakıldığı belirtildi.

Yerel yetkililer kazada uçakta bulunan 3 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Uçağın düştüğü yerde herhangi bir can kaybı ve hasar meydana gelmezken, FAA ve Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulunun kazanın sebebine ilişkin soruşturma yürüteceği bilgisi paylaşıldı.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ekvador'da Hapishanelerde İsyan Çıktı: 50 Ölü24 Şubat 2021 Çarşamba 12:30
  • Meksikalı Uyuşturucu Örgütünün Elebaşı El Chapo'nun Karısı ABD'nin Virginia Eyaletinde Tutuklandı23 Şubat 2021 Salı 18:45
  • Kanada Federal Parlamentosu, Çin'in Uygur Türklerine yönelik uygulamalarını 'soykırım' olarak tanıdı23 Şubat 2021 Salı 13:11
  • Kutup Soğuklarının Vurduğu Teksas'ta 8,8 Milyon Kişi Hala Su Sıkıntısı Çekiyor23 Şubat 2021 Salı 12:06
  • ABD’de kutup soğukları devam ediyor: 58 can kaybı21 Şubat 2021 Pazar 21:48
  • Trump, Kuzey Kore liderini Air Force One ile eve bırakmayı teklif etmiş: Seni iki saatte götürürüm21 Şubat 2021 Pazar 21:06
  • ABD'de motoru alev alan yolcu uçağının parçaları evlerin üzerine düştü21 Şubat 2021 Pazar 16:49
  • ABD'de aşırı sağcı 6 kişi, Kongre baskınını planlamakla suçlandı21 Şubat 2021 Pazar 10:00
  • Meksika'da Devlet Başkanlarının Dokunulmazlığını Kaldıran Düzenleme Onaylandı20 Şubat 2021 Cumartesi 22:30
  • Endonezya’da 1380 Kişi Selden Etkilendi20 Şubat 2021 Cumartesi 21:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti