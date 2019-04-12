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Abdullah Gül'den seçim açıklaması

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Abdullah Gül'den seçim açıklaması: Bütün bunlar Türkiye'nin itibarına zarar verir
Abdullah Gül'den seçim açıklaması

Türkiye'nin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül yerel seçimlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Abdullah Gül, "Türkiye'yi seçimleri tartışmalı bir ülke haline asla getirmemek gerekir" dedi.

Abdullah Gül, resmi internet sitesi “www.abdullahgul.gen.tr" den yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye'nin 1950'de çok partili sisteme geçmesinden bu yana neredeyse 70 yıldır seçimler hiç bir zaman tartışma konusu olmadı. Ancak üzülerek görüyoruz ki, son zamanlarda seçimlerin yapılması ve sonuçlarıyla ilgili tartışmalar yaşanıyor. Bu kaçınılmaz olarak hem içeride hem dışarıda Türkiye'nin itibarını zedeliyor. Son yerel seçimlerde bu tartışmaların çok daha yoğunlaşmış olmasını görmek üzüntü verici."

“BÜTÜN BUNLAR TÜRKİYE'NİN İTİBARINA ZARAR VERECEK ŞEYLER"

Bu seçimlerde iki konunun öne çıktığını belirten Gül, “İlki, seçilen bazı adayların tüm aday olma süreçlerinde hukuki gerekleri karşılayıp adaylıkları kabul edildikten ve seçildikten sonra düşürülmeleri, sayıları çok az da olsa, oldukça tartışılacak bir durum. İkincisi, İstanbul'da seçim sonuçlarının açıklanmaya başladıktan sonra o gece yaşananlar ve seçim sonuçlarının kesinleştirilmesinin bu kadar uzatılıp geciktirilmesi. İşin hukuki ve teknik kısmından ziyade politik söylemlere girilmesi. Bütün bunlar Türkiye'nin itibarına zarar verecek şeyler. Hukuki gerekçeler hızla tamamlandıktan sonra seçimin sonuçlarını açıklamak ve tartışmaları noktalamak gerekirdi. Aslen hukuki ve teknik bir mesele olan ve bu konuda yeterli bir geleneği olan seçim sonuçlarına itiraz ve bu itirazların incelenip sonuçlandırılması hızla bitirilmeli. Bu meselenin uzaması Türkiye'ye de zarar verir demokrasimize de gölge düşürür. Türkiye'yi yönetenlerin önünde hem seçimsiz bir 4.5 yılları var hem de üzerinde çalışılması gereken ciddi meseleler var ve bu tip tartışmalardan uzak durup memleketin geleceğine konsantre olmaları çok önemli diye düşünüyorum. Türkiye'yi seçimleri tartışmalı bir ülke haline asla getirmemek gerekir" dedi.

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