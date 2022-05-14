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Acı galibiyet: Üç dakikada en çok acı biber yiyen kazandı

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Antalya’nın Kumluca ilçesindeki 23’üncü Tarım ve Seracılık Festivali’nde yarışmacılar üç dakikada en fazla acı biberi yiyebilmek için ter döktü.
Acı galibiyet: Üç dakikada en çok acı biber yiyen kazandı
Fotoğraf: AA

AA’nın aktardığına göre 6 Mayıs’tan bu yana devam eden festivalde acı biber yeme yarışması için jüri üyeleri tarafından hassas terazilerde tartılan acı biberler 11 yarışmacıya verildi.

Yanında biber acısını gidermesi için domates, ayran ve su da ikram edilen yarışmacılar üç dakikada en fazla acı biberi yiyebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Yapılan değerlendirme sonunda 3 dakikada 285 gram biber yiyen Adnan Arslantaş birinci, 260 gram biber yiyen Özlem Yorgancı ile İzzettin Bingöl ikinci ve 255 gram biber yiyen Burhan Karip ise üçüncü oldu.

Birinci olan ve 1500 lira kazanan Arslantaş, çocukluğundan bu yana acı biber yediğini söyledi.

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