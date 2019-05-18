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Acil kan aranıyor

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Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yatmakta olan bir hasta için A RH+ kan aranıyor. Kan vermek isteyenlerin bugün ve yarın 08:00-21:00 saatleri arasında kan bankasına müracaat etmeleri istendi.
Acil kan aranıyor

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yatmakta olan bir hasta için A RH+ kan aranıyor.

Kan vermek isteyenlerin bugün ve yarın 08:00-21:00 saatleri arasında kan bankasına müracaat etmeleri istendi.(

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