Ahmet Sennaroğlu İskele'den Bakan Yasemin Öztürk olsun

İşte o açıklama;

Az önce bir gazeteci dostum aradı

Bölgenizde bakan kim olsun dedi..

Tereddütsüz

YASEMİN ÖZTÜRK DEDİM..

Neden dedi .??

İSKELE İLÇESİNDE ZİHNİYETLERİN DEĞİŞMESİ ŞART..!

Hükümetler değişsede ve zihinler ,idare edenler ayni ZİHİNDEYSE ORDA BİRLİK VE BERABERLİK OLAMAZ ..

O yüzden YASEMİN ÖZTÜRK bakan olmalıdır ..!

Bir UBPli olarak talebim netdir ..

Bugun bazı sitelerde çıkan haberlerde KESİNLİKLE doğru değildir..!

(Az sonra babam bu konu ilgili basın açıklaması yapacaktır)