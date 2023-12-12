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Ahşap Sopa ile Ciddi Şekilde Darp Etti

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"Lefkoşa'da Vahim Olay: D.A.S.'ın Kanunsuz Ahşap Sopa ile Ş.R.'yi Ciddi Şekilde Darp Etmesi, Başında Kesi Oluşturdu! Tutuklanan Şüpheli İfade Vermeye Alındı
Ahşap Sopa ile Ciddi Şekilde Darp Etti

Lefkoşa'da Vahim Olay: Tartışma Sonucu D.A.S. Adlı Şahıs, Kanunsuz Ahşap Sopa ile Ş.R.'yi Ciddi Şekilde Darp Ederek Başında Kesi Oluşturdu!

11 Aralık 2023 tarihinde, saat 16:00 sıralarında meydana gelen olayda, aralarında yaşanan bir tartışma sonucunda D.A.S. (E-45), kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu ahşap sopa ile Ş.R. (E-50)'nin başına vurarak ciddi şekilde darp etti. Ş.R.'nin başında oluşan kesi, olayın vahametini ortaya koymaktadır.

D.A.S., olayın ardından tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir. Şüpheli, adli makamlar tarafından ifade vermeye alınmıştır. Toplum, bu tür şiddet olaylarına karşı duyarlı olmaya çağrılırken, olayın ayrıntıları ve soruşturmanın seyri merakla bekleniyor

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