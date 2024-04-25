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Gönyeli'de Kavga Kanlı Bitti: İki Kişi Yaralandı, İkamet İzni Olmayan Tutuklandı

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Kavga Sırasında Kanunsuz Bıçak Kullanımı ve İkamet İzinsizlik: Gönyeli'de Olaylı Gece
Gönyeli'de Kavga Kanlı Bitti: İki Kişi Yaralandı, İkamet İzni Olmayan Tutuklandı

Gönyeli'de Kavga Kanlı Bitti: İki Kişi Yaralandı, İkamet İzni Olmayan Tutuklandı

24 Nisan 2024 tarihinde Gönyeli'de yaşanan şiddetli kavga olayı, bölgede büyük endişe yarattı. Saat 03:30 sıralarında meydana gelen olayda, M.A.B. (E-22) ve A.T. (E-21) arasındaki tartışma bir anda kanlı bir kavgaya dönüştü. İki tarafın birbirlerine vücutlarının çeşitli bölgelerine vurduğu kavga sırasında, M.A.B. kanunsuz olarak taşıdığı bıçakla A.T.'yi kafasının arka kısmından yaraladı. Aynı kavgayı ayırmaya çalışan C.A. (E-?) ise sağ elindeki iki parmağından, dirseğinden, göğsünden ve ayağından yaralanarak zarar gördü.

Olayın ardından yaralanan A.T. ve C.A., hemen Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve burada yapılan tedavilerin ardından taburcu edildi. Ancak, yaşanan bu kanlı olay sonrasında M.A.B. ve A.T. tutuklandı.

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, A.T.'nin ülkede yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak yaşadığı tespit edildi. Bu durum, olayın sadece bir kavga değil, aynı zamanda yasa dışı ikamet etme gibi ciddi bir suçla da ilgili olduğunu gösterdi.

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