Lefkoşa'da Kumarhanede Sahte Para Operasyonu

24 Nisan 2024 tarihinde Lefkoşa'da yaşanan olayda, saat 19:00 sıralarında bir kumarhane içerisinde müşteri olarak bulunan İ.K. (E-47) ve V.Ç. (E-44), ciddi suçlamalarla karşı karşıya kaldılar. Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin operasyonu sonucunda, bu iki şahsın sahte para tasarrufu, tedavüle sürme ve ülkede izinsiz ikamet etme gibi suçları işledikleri tespit edildi.

Operasyon detaylarına göre, İ.K. ve V.Ç.'nin kumarhane içinde sahte olduğuna inanılan seri numarasız bir adet 100 dolarlık ABD Dolarını kasaya verip tedavüle sürdükleri belirlendi. Bu eylem, sahte para kullanımıyla ilgili ciddi bir suçlamayı beraberinde getirdi ve yetkililerin operasyonunun hızla gerçekleşmesine sebep oldu.

Şahısların tutuklanmasının yanı sıra, yapılan muhaceret kontrolünde İ.K.'nin ülkede yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak yaşadığı da tespit edildi. Bu durum, soruşturmanın boyutunu ve şahısların yasa dışı faaliyetlerini daha da derinleştirdi.