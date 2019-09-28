Heidi isimli bir ahtapotun uyurken rengini değiştirmesi bilim dünyasını bir kez daha şaşırtan yeni bir fikri ortaya attı: Ahtapotlar rüya görüyor mu? Heidi'yi inceleyen Deniz Biyoloğu David Scheel'a göre cevap evet.

Ahtapotlar bugüne kadar bilim insanlarını birçok kez şaşırttı. Bu canlılar kavanoz açabiliyor, yüzleri ayırt edebiliyor ve yeni bir iddiaya göre rüya bile görebiliyor. Aşağıdaki görüntülerde yer alan Heidi isimli bir ahtapot, içinde bulunduğu su deposunda baş aşağı uyurken rengini beyazdan siyaha çeviriyor.

İşte bu renk değişimi bilim insanlarını yeni bir düşünceye itti. Ahtapotların avlanırken ve avladıkları canlıları tüketirken renk değiştirdikleri biliniyor ancak ahtapot neden uyurken renk değiştiriyor? Bilim insanları, bu soruya cevap olarak ahtapotların rüya görüyor olabileceklerini öne sürdü.

Alaska Pasifik Üniversitesi’nde görev yapan Deniz Biyoloğu David Scheel, Heidi isimli ahtapotu inceleyen ve belgeleyen bir araştırmacı. 2 Ekim’de çıkacak ‘Octopus: Making Contact’ isimli bir serinin çekimlerinde Heidi ahtapotu da yer aldı. Yazımızda yer alan görüntüler de Heidi'nin renk değiştirdiği bölümden birkaç kesit.

Scheel, ahtapotun baş aşağı uyurken renk değiştirmesini rüya görmek olarak yorumlasa da bunu için herhangi bir kanıt sunabilmiş değil. Ancak Heidi’nin rüyasında ne görebileceğine dair bir iki fikri var. Bunlardan biri, gördüğü rüyanın dramatik bir rüya olabileceği.

"Vücutta yaşanan değişiklikleri yorumlayarak rüyayı da yorumlayabilirsiniz. Heidi bir yengeç görüyor ve rengi değişmeye başlıyor, sonunda tamamen siyah oluyor. Ahtapotlar zeminden ayrıldıklarında siyaha dönmeleriyle biliniyor."