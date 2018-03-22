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“AİHM kararı, TMK'nın etkin iç hukuk yolu olmadığı iddialarını reddediyor"

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Kudret Özersay, hükümeti oluşturan siyasi partilerin Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla biraraya geldiği olağan toplantı öncesinde basına açıklamalarda bulundu.
“AİHM kararı, TMK'nın etkin iç hukuk yolu olmadığı iddialarını reddediyor"

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM)kararının, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun (TMK) etkin bir iç hukuk yolu olduğunu değiştiren bir karar olmadığını, bilakis o yöndeki iddiaların reddedildiği bir karar olduğunu belirtti.

Rum basınında Taşınmaz Mal Komisyonu’yla ilgili çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Özersay, AİHM’e başvuruyu yapanın başvurusunda ve prosedüründe yaşanan gecikmeden dolayı, bir ihlal kararı verildiğini kaydetti. 

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, aynı karara TMK’nın etkin iç hukuk yolu olmadığı iddialarının da reddedildiğini ifade etti.  Özersay, “TMK, AİHM’nin aldığı son karar çerçevesinde de etkin bir iç hukuk yoludur… Rum basınından Türk basınına yansırken başka türlü aktarılabileceğinden, bunu düzeltme ihtiyacı hissettim” şeklinde konuştu.

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