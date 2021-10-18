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Aile İçi Şiddetle Mücadele Koordinasyon Merkezi polislere eğitim verdi

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Aile İçi Şiddetle Mücadele Koordinasyon Merkezi polislere eğitim verdi
Aile İçi Şiddetle Mücadele Koordinasyon Merkezi polislere eğitim verdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, LTB Kadın Sığınma Evi, Polis Genel Müdürlüğü ile SOS Çocukköyü Derneği’nin ortaklaşa hayata geçirdiği “Aile İçi Şiddetle Mücadele Koordinasyon Merkezi”, Polis Genel Müdürlüğü Aile İçi Şiddete Müdahale Amirliği’ne bağlı görev yapan 100’e yakın polise eğitim verdi.

Polis Okulu Müdürlüğü’nde üç gün süreyle, farklı vardiyalarda çalışan görevli polislerin tamamına yönelik hazırlanan eğitimde, toplumumuzun süregelen bir sorunu olan ev içi şiddet olaylarında duruma müdahale açısından iyileştirme odaklı bir dizi sunum yapıldı.

2018 yılında kurumlar arasında imzalanan ortak bir protokol sayesinde hayata geçirilen Aile İçi Şiddetle Mücadele Koordinasyon Merkezi’nin ardından, Aile İçi Şiddete Müdahale Şubesi kuruldu.

Eylül 2021’de ise Polis Genel Müdürlüğü bünyesinde Aile İçi Şiddete Müdahale Amirliği oluşturuldu ve her bölgeye bir şube açıldı.

Her yıl düzenlenen bilgi paylaşımı, oryantasyon, değerlendirme toplantılarının devamı niteliğinde planlanan eğitimde bu yıl, Kadın Sığınma Evi Koordinatörü Ömür Yılmaz, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nden Gülten Aşık Aygün 183 ihbar hattı Sorumlusu Burcu Dolmacı, Sağlık Bakanlığı adına Psikoterapist Dr. Güley Abatay, Avukat Çise Atlas ve SOS Çocukköyü Derneği Aile Güçlendirme Programı Koordinatörü Hasan Umur, kendi alanlarında bilgi paylaştı.

Uzmanlar Aile İçi Şiddetle Mücadele Koordinasyon Merkezi paydaşları olarak çalışma şekilleri hakkında bilgi verirken dünyada bu tip mekanizmaların nasıl ilerlediği konularına da değindi.

2006 yılından bu yana alanda aktif olarak çalışmalarına SOS Çocukköyü Derneği bünyesinde devam eden Aile Güçlendirme Programı, bugüne kadar 265 aile ve 754 çocuğa destek sağladı. Bunların %41’ini topluma bağımsız entegre eden Programda şu anda aktif olarak 28 aile ve 70 çocuğa destek sağlanıyor.

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