  • BIST 101.774
  • Altın 216,680
  • Dolar 5,2598
  • Euro 5,9553
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAÜnlü oyuncudan kötü haber geldi

AirPods 2 geliyor...

»
Apple'ın popüler kablosuz kulaklığı AirPods yenileniyor. AirPods 2 adını taşıması beklenen cihazın bu sene ortalarında satışa sunulması beklenirken, mevcut AirPods'a göre pek çok yeni özellikle birlikte geleceği konuşuluyor.
AirPods 2 geliyor...

Apple'ın popüler kablosuz kulaklığı AirPods yenileniyor. AirPods 2 adını taşıması beklenen cihazın bu sene ortalarında satışa sunulması beklenirken, mevcut AirPods'a göre pek çok yeni özellikle birlikte geleceği konuşuluyor.

Apple'ın tek bir modeli satışa sunulan ve raflardaki yerini aldığı ilk günden bu yana kullanıcılardan ilgi gören kablosuz kulaklığı AirPods'a yeni bir model geliyor. Yeni nesil AirPods'un en dikkat çeken özellikleri daha çok sağlık alanında kendini gösterecek. Üzerinde yer alan yeni nesil sensörler sayesinde kullanıcıların kalp atış hızını ölçebilecek olan kulaklıklar, aynı zamanda biyometrik ölçümler de yapabilecek.

Gürültü Önleme özelliğini de sunması beklenen cihazın en büyük sorunlarından biri de buydu. AirPods ile konuşma esnasında dış sesler çok rahat bir şekilde görüşme yapılan kişinin kulağına ulaşıyordu. AirPods 2'deki gürültü engelleme teknolojisi bu sorunu ortadan kaldıracak gibi görünüyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Akıllı telefonların nesli tükeniyor (Bilim insanları uyardı)23 Ocak 2019 Çarşamba 14:44
  • Son dakika: WhatsApp'ta erişim sorunu! WhatsApp çöktü mü?.22 Ocak 2019 Salı 21:32
  • Türkiye Antarktika'da meteorolojik çalışma yapacak22 Ocak 2019 Salı 15:15
  • İşte Google'a göre İstanbul ve Ankara'da seçim sonucu!22 Ocak 2019 Salı 10:45
  • ‘Merhaba Sevgili Üyemiz’ ile başlıyorsa açmayın!21 Ocak 2019 Pazartesi 22:00
  • WhatsApp'tan mesaj sayısına sınırlama21 Ocak 2019 Pazartesi 16:54
  • İngiltere'de ırkçı saldırıya uğrayan Suriyeli mülteci çocuk Facebook’a dava açacak21 Ocak 2019 Pazartesi 13:15
  • Uzmanlardan '#10yearchallenge' akımı uyarısı20 Ocak 2019 Pazar 16:26
  • 'Hakan: Muhafız' dizisinin izlenme rakamları açıklandı19 Ocak 2019 Cumartesi 20:41
  • Son dakika: '10 Years Challenge'la ilgili ilginç iddia19 Ocak 2019 Cumartesi 16:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti