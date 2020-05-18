Akaryakıt gelince fiyat biraz daha aşağı çekilecek”

Taçoy:Bu hafta akaryakıt geldiğinde fiyatın biraz daha aşağılara çekileceğini ve ağustos sonuna kadar gereken miktarın sağlanacağını belirttti.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, dün meydana gelen yangından dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirerek, 19 Mayıs’ı kutlayarak kandilin de hayırlara vesile olmasını diledi.

TAÇOY: “2 BİN 267 DENETİM, 85 CEZA”

Taçoy, mart-mayıs arasında 2267 denetleme yaptıklarını, 85 ceza kestiklerini, 162 bin TL civarında ceza uyguladıklarını belirterek, yangın kuleleriyle ilgili de hiçbir adım atılmadığını söyledi.

“ŞAHIS DEĞİL KURUM ÖNEMLİ”

Kıb-Tek’te yaşanan olaylara değinen Taçoy, kurumda şahıs üstüne adım atılmadığını, kurumun önemli olduğunu, başkanın da istifa gerekçelerini zaten açıkladığını, soruşturulan konuyla ilgili daha fazla yorum yapmayacağını belirtti.

Elektriğe 6,5 kuruşluk bir zam gerektiğini ancak petrol fiyatlarının düştüğü ve yüzde 15 indirim yapıldığı için zam yapmadıklarını anlatan Bakan Taçoy, depodaki akaryakıtının ucuza satılamayacağını kaydetti.

Taçoy, kurumda 300 milyon TL civarı borç oluştuğunu, mart nisan ayarında 100 milyon civarı da tahsilat sıkıntısı yaşandığını ifade ederek, geçmişten gelen cezalarla ilgili rakamsal bilgi verdi.

Kıb-Tek’in borcunu tolere edebilecekleri bir noktaya getirmek için çalıştıklarını hatırlatan Hasan Taçoy, iki farklı kalemde sağladıkları yüzde 15’lik indirimin göz ardı edilmemesini istedi.

AKSA’ya kira bedelini 2,75’e döndürmeyi önerdiğini ancak karşılığında süreyi uzatmayı teklif ettiklerini anlatan Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy, bu kararın alınmasını isterlerse üzerinde çalışma yapılabileceğini ifade ederek bu noktadan sonra hukukçuların değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

Taçoy, şu an kullanılan ve ihtiyaç olan elektrik miktarı üzerinden planlama yapmaya çalıştıklarını ve bunları göz önüne alarak yatırım yapılması için uğraştıklarını kaydederek, konuyla ilgili teknik bilgiler verdi.

Ardiyenin tamamının ödendiğini vurgulayan Taçoy, kendisinin her zaman şaibeli konuları dile getirdiğini ve böyle konularda detaylı yapılan araştırmalarla herkesin gerçeği bilmesi gerektiğine inandığını belirtti.

“AKARYAKIT GELİNCE FİYAT BİRAZ DAHA AŞAĞI ÇEKİLECEK”

Bu hafta akaryakıt geldiğinde fiyatın biraz daha aşağılara çekileceğini ve ağustos sonuna kadar gereken miktarın sağlanacağını belirten Taçoy, konuyla ilgili en son hazırlanan Sayıştay raporunun hiçbir yerde yayınlanmadığını hatırlatarak, gerekli cezaların da kesilmediğini kaydetti.

Taçoy konuşmasının ardından da soruları cevaplayarak, ihale edilmiş 12 milyonluk ihale olduğunu, yatırımlar için adım atmadıkları imasının doğru olmadığını dile getirerek, AB ile birlikte de projeler üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Taçoy, 3 jeneratörün bakımda olduğunu, şu an elektrik ihtiyacını karşılayabilir durumda olduklarını ifade etti.