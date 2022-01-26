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Akaryakıta Zam Geliyor!

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Akaryakıta Zam Geliyor!
Akaryakıta Zam Geliyor!

Akaryakıt fiyatları en son 15 Aralık 2021 tarihinde zamlanarak kurşunsuz 95 oktan benzinin litre fiyatı 11.65 TL, 98 oktanın fiyatı 11.89 TL, Euro Diesel’in fiyatı 11.23 TL, gazyağının ise 11.13 TL olmuştu.

Elde edilen bilgilere göre akaryakıta yapılacak olan zammın 1 TL bandında olduğu aktarıldı. Zam kararının Bakanlar Kurulu’nda alındığı yarın Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra yürürlüğe gireceği kaydedildi.

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