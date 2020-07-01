Akıncı, Borell ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı bu akşam kendisini telefonla arayan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell ile görüştü. Görüşme yarım saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Akıncı, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell’e, Kıbrıs’a gelerek kendisiyle görüşmemesinin kendisi ve Kıbrıs Türk toplumunda ciddi rahatsızlık yarattığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, telefon görüşmesinde, Kıbrıs’ta iki ana taraf olduğunu belirterek, geçmişte dönemin AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve Yüksek Temsilci Borrell’in selefi Federica Mogherini ile gerek makamımda gerekse de yurt dışında birçok kez görüşmeler yaptığını Borrell’e anımsattı.

Borrel Kıbrıs ziyaretinde kuzey Kıbrıs’a gelerek Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüşemediği için üzüntülerini bildirerek, ilk fırsatta bu eksikliği telafi edeceklerini söyledi.

Görüşmenin ana unsurlarından birini oluşturan Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon kaynakları hakkında da Cumhurbaşkanı Akıncı, Borrell’e hidrokarbon konusunda da taraflardan birinin Kıbrıslı Türkler olduğunu belirterek, Doğu Akdeniz’de tırmanan gerginliği ortadan kaldırmaya yönelik 13 Temmuz 2019’daki önerisinin hala masada olduğunu dile getirdi. Söz konusu önerinin BM himayesinde ve AB gözlemciliğinde bir diyalog platformu oluşturacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, AB’nin de Doğu Akdeniz’deki gerginliğin ortadan kaldırılması yönündeki söz konusu öneriye destek vermesini beklediğini söyledi. Cumhurbaşkanı Akıncı, telefon görüşmesinde Borrell’e Kıbrıs sorunun çözümü için AB ile her düzeyde birlikte çalışmaya hazır olduğunu bir kez daha vurguladı.

Borrell de, Doğu Akdeniz’de diyalog ve işbirliğinden yana olduklarını, bu zenginlikten Kıbrıs’taki her iki toplumun hakkı olduğu görüşünü dile getirerek, önümüzdeki süreçte diyalog içinde çalışma arzusunu da Cumhurbaşkanı Akıncı’ya iletti.