  • BIST 114.411
  • Altın 397,840
  • Dolar 6,8595
  • Euro 7,7648
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAAKP’li isimden Atatürk ile ilgili skandal paylaşım: Taştan adam eriyor!

Akıncı: Çıkış yolu diyalog

» »
Mustafa Akıncı: Gerginliklerden, zıtlaşmalardan ve herkesin zararına olacak çatışmalardan uzak durmanın yolu diyalog ve sorunları çözme iradesinin ortaya konmasıdır
Akıncı: Çıkış yolu diyalog

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Gerginliklerden, zıtlaşmalardan ve herkesin zararına olacak çatışmalardan uzak durmanın yolu diyalog ve sorunları çözme iradesinin ortaya konmasıdır” dedi.

Akıncı, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell’in Doğu Akdeniz’deki gerginliğe ve AB-Türkiye ilişkilerindeki tıkanıklığa ancak diyalogla çözüm üretilebileceği yönündeki konuşmasının yerinde ve zamanlı olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Akıncı konuyla ilgili değerlendirmesinde “Gerek Doğu Akdeniz’deki doğal gaz ve gerekse Kıbrıs sorunu bağlamında Sayın Borrell ile BM zemininde ve AB gözetiminde her türlü işbirliğini yapmaya hazır olduğumuzu ifade etmek isterim” ifadelerine de yerdi.

“BORELL’İN KONUŞMASI YERİNDE VE ZEMANLI”

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın açıklaması şöyle:

“AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell’in Avrupa Parlamentosu’nda Doğu Akdeniz’deki gerginliğe ve AB-Türkiye ilişkilerindeki tıkanıklığa ancak diyalogla çözüm üretilebileceği yönünde yaptığı konuşmayı çok yerinde ve zamanlı olarak değerlendiriyorum. Kıbrıs ziyaretinde görüşme olanağı bulamadığımız Sayın Borrell’in talebi ile bilahare yaptığımız telefon görüşmesinde sorunların çözümüne ilişkin yöntemlerde benzer düşüncelerde olduğumuzu memnuniyetle gözlemlemiştim.

Doğu Akdeniz’deki enerji denkleminden Türkiye ve KKTC’yi dışlayarak bir yere varılamayacağını öteden beri seslendiriyoruz. Diyalog ve uzlaşmanın olmadığı yerde tarafların kendi yollarında yürüyeceklerini, bunun da gerginliklere yol açacağını yıllardan beri vurgulamaktayız. Diyalog ve uzlaşı amacını güttüğümüz için doğal gaz konusunda gerçekçi bir öneriyi 13 Temmuz 2019 tarihinden beri masada tutmaktayız. Sayın Borrell de artık bu konularda bilgili bir durumdadır. Kendisiyle yaptığımız yararlı telefon görüşmesi sonrasında Cumhurbaşkanlığı ekibi ile kendi ekibi arasında başlayan verimli diyalog sürmektedir.”

“GERGİNLİKLERDEN, ZITLAŞMALARDAN, ÇATIŞMALARDAN UZAK DURMANIN YOLU DİYALOG VE SORUNLARI ÇÖZME İRADESİDİR”

“Gerginliklerden, zıtlaşmalardan ve herkesin zararına olacak çatışmalardan uzak durmanın yolu diyalog ve sorunları çözme iradesinin ortaya konmasıdır” diyen Akıncı, şunları da belirtti.

“Kıbrıs Türk tarafı olarak biz her vesile ile bunu ortaya koymuş bulunmaktayız. Sayın Borrell’in bölgenin önemli bir aktörü olan Türkiye’yi dışlama siyasetine karşı Türkiye’nin öneminin idrakini sergileyen kapsayıcı tavrının olumlu sonuç vermesini diliyorum. Gerek Doğu Akdeniz’deki doğal gaz ve gerekse Kıbrıs sorunu bağlamında Sayın Borrell ile BM zemininde ve AB gözetiminde her türlü işbirliğini yapmaya hazır olduğumuzu ifade etmek isterim.”

 
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "Dünyalılar ve kökler" sergisi Girne Sanat Galerisinde açıldı10 Temmuz 2020 Cuma 16:49
  • 11 Temmuz Basın Günü… Sadıkoğlu Basın Emekçilerini Kutladı10 Temmuz 2020 Cuma 16:48
  • 11 Temmuz Basın Günü… Güngördü: "Medya toplumun gözü"10 Temmuz 2020 Cuma 16:47
  • ARUCAD 1. liseler arası tasarım yarışmasının ödül töreni yapıldı10 Temmuz 2020 Cuma 16:45
  • Corona aşısı geliştiren Alman firmasının CEO’su: Yıl sonunda hazır10 Temmuz 2020 Cuma 16:44
  • Erhürman: “Basının kamuoyu adına yaptığı denetim görevini önemsiyoruz”10 Temmuz 2020 Cuma 16:27
  • Gürcafer: Mağusa – İskele – Yeniboğaziçi Emirnamesi’nde uzatma olursa eylem yapacağız10 Temmuz 2020 Cuma 16:23
  • Gürcafer’den Hükümete: “Hükümet bizi kandırdı sözünü tutmadı...Ama biz tutacağız”10 Temmuz 2020 Cuma 16:22
  • Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu 11 Temmuz basın günü dolayısıyla mesaj yayımladı10 Temmuz 2020 Cuma 16:18
  • Koloz: “Halk devlet eliyle endişe içerisinde yaşamaya mahkum bırakıldı”10 Temmuz 2020 Cuma 16:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti