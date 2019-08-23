Akıncı: Halktan aldığım yetkiyi sonuna kadar kullanmakta kararlıyım

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Eylül ayı başında Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin özel danışmanı Lute’nin adaya geleceğini ve görüşmelerin olacağını belirterek ,Eylül ayının sonuna doğru New York’ta Genel Sekreter Gutteres ile, Kıbrıslı Rum ve Türk Liderlerin ayrı ayrı görüşeceğini ve muhtemelen üçlü bir görüşme de gerçekleşebileceğini söyledi.

Kıbrıs sorununda yıllardır süren çıkmazı aşmak için tüm güçleriyle uğraşmaya devam edeceklerini dile getiren Akıncı, “Bir tek amacımız vardır küçük çocukların, bizlerin yaşadığı gelecek belirsizliğinden kurtarılması, adanın geleceğinin sağlam temellere oturtulması, Kıbrıs Türk halkının en az Rumlar kadar bu adada hak sahibi söz sahibi olduğunun uluslararası toplum açısından da tescil ettirilmesidir”dedi.

Adanın sadece Kıbrıs Rum Toplumuna ait olmadığını, adadaki tanınmışlık, devlet olma hakkının da yalnızca Rum toplumuna ait olmadığını söyleyen Akıncı, Kıbrıslı Türklerin de en az Rumlar kadar hak sahibi olduğunu kaydetti

Akıncı, Kıbrıs Türk Halkının , istediği şeylerin 3 temelde özetlenebileceğini dile getirdi.

Kıbrıs Türk Halkının isteklerinden ilkinin, bu topraklarda kimsenin tahakkkümü altına girmeden özgür insanlar olarak yaşamak olduğunu söyleyen Akıncı, Kıbrıs Türk Toplumuna azınlık hakları öngören yaklaşımlara hiçbir zaman evet demediklerini bundan sonra da demeyeceklerini vurguladı.

İkinci noktanın siyasi eşitlik olduğunu söyleyen Akıncı, “Rum Yönetimi, bazı öneriler geliştirmeye çalışıyor. Desenterizasyon yapalım diyorlar.Yapalım. Bu aslında yıllardır bizim savunduğumuz şey. Yetkiler daha fazla iki kurucu devlette toplansın.

Buna bir itirazımız yok ama geri kalacak olan yetkilerde , az sayıda yetki olsa bile kararlar nasıl alınacak işin püf noktası buradadır. Kararları birlikte almaya yanaşmıyorlar. Kıbrıs Türk halkının oy ve söz hakkının olmasını istemiyorlar. Azaltılacak olan yetkiler çerçevesinde, biz karar verelim diyorlar, böyle bir şey olamaz”dedi.

Akıncı, Kıbrıs Türk toplumunu tahakküm altında bırakacak, siyasi eşitliğini ve kararlara etkin katılımını içermeyecek bir formüle asla evet demeyeceklerini vurguladı.