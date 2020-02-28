Akıncı: Türkiye’nin büyük acısını şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına paylaşıyorum

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Suriye-İdlib’teki şehit 33 asker için yayınladığı başsağlığı mesajında Türkiye’nin büyük acısını şahsı ve Kıbrıs Türk halkı adına paylaştı.

Cumhurbaşkanı’nın başsağlığı ve taziye mesajı şöyle:

“Suriye-İdlip’ten gelen acı haber hepimizi derinden sarstı; şu ana kadar 33 gencecik askerin şehit olduğu bilgisi var. Türkiye’nin bu büyük acısını şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına paylaşıyorum; hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve sevdiklerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum.”