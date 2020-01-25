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Akıncı'dan "çözüm" açıklaması

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Berlin’deki toplantının sonuçlarının Annan Planı ve Crans Montana’dan sonra ortaya yeni bir çözüm fırsatı çıkaracağı değerlendirmesini yaptı.
Akıncı'dan "çözüm" açıklaması

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Berlin’deki toplantının sonuçlarının Annan Planı ve Crans Montana’dan sonra ortaya yeni bir çözüm fırsatı çıkaracağı değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, bunun için KKTC’deki seçimler ve İngiltere’deki Brexit’in tamamlanmasının beklendiğini ifade ederek, “Tüm taraflarla iyi bir hazırlık çalışmasının ardından BM Genel Sekreteri Sayın Guterres’in 5’li bir toplantı için inisiyatif almaya istekli olduğu Berlin Açıklaması’nda da yer almış bir unsurdur. Bunun için sadece Kıbrıs Türk tarafının değil tüm tarafların da katkı koyması gerekiyor” dedi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya gore, Cumhurbaşkanı  Akıncı bugün Tepebaşı, Kalkanlı ve Gemikonağı ile Bağlıköy’ü ziyaret ederek yurttaşlarla bir araya geldi. Yurttaşların çeşitli konulardaki sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Akıncı, gerek Doğu Akdeniz’deki gelişmeler gerekse çözümsüzlüğün her iki toplum için taşıdığı riskler açısından Kıbrıs’ta çözümün artık sadece Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum toplumlarının değil bölgedeki herkesin ihtiyacı haline geldiğini ifade etti. Berlin toplantısında elde edilen sonuçlara vurgu yapan Cumhurbaşkanı Akıncı ucu açık olmayan, çözüm odaklı ve stratejik bir anlaşma hedefinin artık eski süreçlerin tekrarının yaşanmaması açısından taşıdığı önemi de dile getirdi.

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