Akıncı:Maraş adımına yönelik bana hiç bilgi verilmedi

11 Ekim’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimine katılacak adaylar BRT canlı yayınında izleyiciyle buluştu. Programa ,Cumhurbaşkanı ve Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Mustafa Akıncı, Başbakan ve UBP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ersin Tatar, CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Tufan Erhürman, Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Kudret Özersay, Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş, YDP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Erhan Arıklı ve MDP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Fuat Çiner katıldı.

Programda konuşan Cumhurbaşkanı ve Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Mustafa Akıncı, geçmişte yapılan toplantıda, Türkiye’nin Maraş değil Maronit açılımına öncelik verilmesini istediğini söyledi. Maraş adımına yönelik kendisine hiç bilgi verilmediğini söyleyen Akıncı, “Senaryo Ankara’da yazıldı, Ersin Tatar da rolünü oynadı, ekranda önüne koydukları yazıyı okudu, belki de Maraş’ı gerçekten bilmiyordu” dedi. Akıncı, geçmişte, Maraş’ın yasal sakinlerine iadesi için Ercan’ın açılması gibi projeler olduğunu ancak bunun kabul görmediğini söyledi. “Güvenlik Kuvvetleri Komutanı bana bağlıdır” diyen Ersin Tatar’a “Bu söylediklerinize çocuklar bile güler” sözleriyle yanıt veren Akıncı, Maraş’ta can güvenliği dahi sağlanmadan şov amaçlı adım atıldığını söyledi