AKP Seçim Bürosuna Molotoflu saldırı

AKP SEÇİM BÜROSUNA MOLOTOFLU SALDIRI
Olay, Seyhan ilçesi Şakirpaşa Caddesi üzerinde bulunan AKP'ye ait seçim bürosunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parti üyeleri seçim toplantısı yaptığı sırada kar maskeli 3 kişi gelerek seçim bürosuna molotofkokteyli atıp kaçtı. Bunun üzerine partililer hemen dışarı çıktı. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.
POLİS MOLOTOF PARÇALARINI DELİL POŞETLERİNE KOYDU
Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı. Polisler molotofkokteylinin parçalarını detaylı inceleme için delil poşetlerine koydu. Ardından partililerin ifadesine başvuruldu. Seçim bürosunda yaşanan olayda yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.
Polis olay gerçekleştiren 3 kişinin yakalanması için çalışması başlattı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.