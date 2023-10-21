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Aksa Futbol Ligleri 5. hafta günün sonuçları

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Aksa Futbol Ligleri 5. hafta günün sonuçları
Aksa Futbol Ligleri 5. hafta günün sonuçları

SÜPER LİG BUGÜN

Mağusa T.Gücü – Cihangir:   1 – 2

Göçmenköy – Y.Dumlupınar : 0 – 3

Mesarya – Lefke:                    1 – 0    

Doğan T.Birliği – Çetinkaya:    2 – 0

 

22 EKİM 2023, PAZAR

15.00 Lefkoşa Atatürk Stadı Yenicami – China B.G.Gücü (Osman Özpaşa)

15.00 Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı A.Yeşilova – M.Karşıyaka (Mehmet Sezener)

15.00 Küçük Kaymaklı Şht. Hüseyin Ruso Stadı K.Kaymaklı – Türk Ocağı (Fehim Dayı)

 

23 EKİM 2023, PAZARTESİ

19.00 İskele Cumhuriyet Stadı Pera L.G.Birliği – Yeniboğaziçi (Ali Özer)  

 

1.LİG BUGÜN

Mormenekşe – Hamitköy:      3 – 5

Yalova – M.Değirmenlik:       0 – 2

Gönyeli – Ünimar Maraş:       3 – 1

Lapta – Baf Ü.Yurdu:            1 – 0

 

22 EKİM 2023, PAZAR

15.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Girne H.Evi – Düzkaya (Kerem Eran)

15.00 Esentepe Erdal Barut Stadı Esentepe – Geçitkale (Tufan Çerçioğlu)

15.00 Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı D.C.Çanakkale – M.H.Yılmazköy (Sabriye Atikoğlu)

15.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı Binatlı – Ozanköy (Hüseyin Eyyüpler)
 

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