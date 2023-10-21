Aksa Futbol Ligleri 5. hafta günün sonuçları

SÜPER LİG BUGÜN
Mağusa T.Gücü – Cihangir: 1 – 2
Göçmenköy – Y.Dumlupınar : 0 – 3
Mesarya – Lefke: 1 – 0
Doğan T.Birliği – Çetinkaya: 2 – 0
22 EKİM 2023, PAZAR
15.00 Lefkoşa Atatürk Stadı Yenicami – China B.G.Gücü (Osman Özpaşa)
15.00 Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı A.Yeşilova – M.Karşıyaka (Mehmet Sezener)
15.00 Küçük Kaymaklı Şht. Hüseyin Ruso Stadı K.Kaymaklı – Türk Ocağı (Fehim Dayı)
23 EKİM 2023, PAZARTESİ
19.00 İskele Cumhuriyet Stadı Pera L.G.Birliği – Yeniboğaziçi (Ali Özer)
1.LİG BUGÜN
Mormenekşe – Hamitköy: 3 – 5
Yalova – M.Değirmenlik: 0 – 2
Gönyeli – Ünimar Maraş: 3 – 1
Lapta – Baf Ü.Yurdu: 1 – 0
22 EKİM 2023, PAZAR
15.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Girne H.Evi – Düzkaya (Kerem Eran)
15.00 Esentepe Erdal Barut Stadı Esentepe – Geçitkale (Tufan Çerçioğlu)
15.00 Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı D.C.Çanakkale – M.H.Yılmazköy (Sabriye Atikoğlu)
15.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı Binatlı – Ozanköy (Hüseyin Eyyüpler)
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