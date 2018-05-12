Akyön: "Belediyenin kapıları halka bir gün değil, her gün açık olacaktır''

Akyön 4 yıldır Gönyeli Belediyesi'nde meclis üyeliği yaptığını belirterek, amacının sadece Gönyeli ve halkına hizmet etmek olduğunu ifade etti.

Geçmişten günümüze görev yapan tüm belediye başkanlarının yaptıüı işlere de atıfta bulunan Akyön, bu bir hizmet yarışıdır diyerek,yaşanan bazı eksiklikler ve Gönyeli için yapacak daha çok şey olduğunu görüp yaşadığı için talip olduğunu belirtti.

"BAŞKAN YORULDU BİZ GÖREVİ DEVR ALMAYA HAZIRIZ"

Akyön, niyetinin kimse ile kavga ederek bir seçim yürütmek istemediğini demokratik çerçeve içerisinde mevcut Başkan Ahmet Benli'nin yapamadıklarını yapmak için Gönyeli halkından oy isteyeceğini kaydetti.

Gönyeli halkının daha iyi bir yönetimi genç bir vizyonla yoluna devam etmeye karar vermesi halinde yapılan güzel ve iyi icraatları hizmetleri yıkmak değil,daha iyisini yerine getirmeye talip olduklarını belirten Akyön,Sn.Benli üç dönemdir Başkanlık yapıyor fakat bu süreçte yıprandı yoruldu ve ne yazık ki Gönyeli halkını üzmeye kırmaya başladı niyetimiz esnafımız,halkımız, insanı ile barışık günümüz getirdiği daha çağdaş ve yaşanabilir bir Gönyeli yaratmak için aday olduğunu ifade etti.

Akyön yaşanabilir bir Gönyeli'yi yaratabileceklerini belirterek,"Gönyeli sadece bir çemberden iyi bir peyzaj görünümünden ibaret değildir ve Gönyeli halkı bunu derin hissediyor" ifadelerini kullandı.

Gönyeli denince artık sadece çemberinden veya çevre düzenlemesinden değil, spordaki başarılarından, sosyal faaliyetleri ile gencinin yaşlısının esnafının birlikte hareket edebileceği bir Gönyeli için çalışacaklarını belirten Akyön "biz bunu parti rozeti gözetmeksizin yapaliriz" dedi.

"YENİKENT'TE KAPISINI AÇIP OTURAMAYAN İNSANLAR VAR..."

Gönyelinin büyüyen bir lkent halini aldığını ifade eden Akyön,gittikçe artan bir nüfus olduğunu ve bu nüfusa hizmet vermekte mevcut şekliyle Belediye'nin hizmette sıkıntı yaşadığını ve yaşanan sorunların farkında olduğunu kaydetti.

Farkındahyız ve sorunları çözmeye hazırız diyen Akyön,Gönyeli dışarıdan göründüğü gibi değil dedi.

Akyön özellikle Yenikent bölgesinde ciddi kanalizasyon sorunları yaşandığına dikkat çekerek gecesini hastanede geçiren çocuklar var kokudan kapısını açamayan insanlar varken gelişmişlikten çağdaşlaşmaktan bahsedilemeyeceğini söyledi.

GÖNYELİ BELEDİYESİNİN KAPILARI 1 GÜN DEĞİL HERGÜN AÇIK OLACAK"

Gönyeli Bulvarında yapılan çalışmalara da değinen Akyön,insanlar artık oraya bulvar demiyor yapılan çalışmanın ardından orası artık "dar sokak" oldu,o yolu kullanan herkes her sürücü şikayetçi ama "ben yaptım oldu" şeklinde bir davranışla karşılaşılıyor eğer eleştirilere kapalı olursak ki şu an öyle nasıl gelişeceğiz nasıl halkımızı mutlu edeceğiz diye sordu.

Akyön,dünyanın hiç bir yerinde 4 şerit olan yol 1 şerite düşürülmemiştir diyerek,seçilmemiz halinde yapacağımız ilk iş bu ve bunun gibi yanlışları düzeltmek olacaktır dedi.

Halkla kucaklaşmak gerektiğini kaydeden Akyön, bu kadar trafik sorunu yaşanırken, geniş bir yolu sırf bisiklet yolu yaptım demek için daraltıp tehlikeli hale geitrmenin yanlış olduğunu belirtti.

Şu anda haftada sadece bir gün Gönyeli Belediyesinin kapılarının halka açık olduğunu ifade eden Akyön, seçilmemiz halinde Gönyeli Belediyesinin kapıları hergün halka açık olacak ve kapanmayacak dedi.

"KATILIMCI VE ÇOĞULCU YÖNETİM ŞEKLİ"

Diktatör bir rejim gibi Belediyecilik olmayacağını vurgulayan Mustafa Akyön,"ben belediye meclis üyesiyim ve iki yada üç ayda bir toplantı yapıyoruz bu katılımcı bir yaklaşım değil doğru bulmuyorum ve bizim dönemimizde böyle olmayacak katılımcı çoğulcu ve halkla birlikte üretilecek kararlar halk vergilerinin nereye nasıl harcandığını bilecek" dedi.

ŞANTİYE KENT DIŞINA TAŞINACAK,KANALİZASYON SORUNU ÇÖZÜLECEK

Akyön,Gönyeli Şantiyesinin yıllardır kentin ortasında ilkel şartlarda kaldığını ifade ederek göreve geldiğimiz takdirde şantiyeyi de daha verimli ve güvenli ve kentin dışına taşıyacaklarını belirtti.

Üç dönemlik bir Belediye Başkanlığı içerisinde hayati konulara dokunuşmadığını ifade eden Akyön,insan sağlığını bire bir etkileyen kanalizasyon sorunun öncelikli çözülmesi gereken konular arasında olduğunu söyledi. Vatandaşımız verdiği vergilerin hakkını hakkıyla almalıdır diyen Akyön,herkesle kavga eden bir yönetim vardır ve bu son bulmalıdır dedi.

Başarılı Belediyecilik çöp tolamak,maaş ödemek demek değildir diyen Akyön,ben ve ekibim halk karşısında haddimizi biliriz ben yaptım olur mantığıyla hareket etmedik ve tmeyeceğiz dedi.

Şu anda Gönyelinin tam ortasında pimi çekilmiş bir bomba var diyerek sözlerini sürdüren Akyön,çağdaş ve güvenli bir kentin orta yerinde Gaz Dolum Tesisinin ve Yem Fabrikasının yerleşim alanlarının içinde ne işi var üstelik Gaz Dolum Tesisinin tam karşısında Petrol İstasyonu da var bu mu nasıl iş diye sordu.