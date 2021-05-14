Alaattin Çakıcı: Özel ilişkiler mahremde kalmalı

Organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı.



Altında tarih ve imza bulunan açıklamada Çakıcı, başta 'özel bir afla bırakılması başta olmak üzere' kendisi üzerinden ortaya atılan iddialarla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yıpratıldığını savundu. Ömer Seyfettin'in "Diyet" adlı öyküsünden örnek veren Çakıcı, cezasının diyetini ödediğini öne sürerek "Af çıkmasa bile 8 ay sonra tahliye olacaktım" dedi.



Açıklamasında "Devlet düşmanları devletin ve cumhur ittifakının düşmanları sizlere sesleniyorum" ifadelerini kullanan Alaattin Çakıcı, "Af yasasından önce devam eden mahkemelerim var. Özgürlüğü onursuz yaşayacaksam eğer her gün gündeme getirenlere şunu söylüyorum. Devam eden mahkemelerimi hızlandırın. O mafya dediğiniz adamı araştırın" diyerek kendisine istinat edilen çeşitli suçlamalarla ilgisinin olmadığını öne sürdü.



CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret edip hedef gösteren, yine DEVA lideri Ali Babacan'ın kendisine hakaret ettiğini öne süren Çakıcı, Cumhur İttifakı'nı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övdü.



Son günlerde Sedat Peker'in açıklamaları üzerinden yeniden ortaya serilen ilişkiler ağıyla ilgili Çakıcı, "Son günlerde Türkiye'nin geçmişine ilişkin bazı oluşumlar deşifre edilmektedir. Bunların hepsi devlet arşivinde mevcuttur. Devletimiz zamanı geldiğinde her türlü yasadışı pisliğe bulaşmış olanları ayık olduğu yere kapatıp, devlet kurumları içinde bu insanlarla iş birliği yapanlardan bağırsaklarını temizleyecektir" dedi.



Alaattin Çakıcı açıklamasında Süleyman Soylu'ya yönelik iddialara ise "Sayın Soylu'yu tüm Türkiye'ye tanıyor. İnsan bir şeylerin ortaya dökülmesini istiyorsa lütfen sapla samanı ayırmasını bilmeli" ifadelerini kullandı

Çakıcı, "Birileri yanlışın içindeyse, Türkiye'nin bekası söz konusu olduğu bu dönemde görevini ifa edenlere söz söylenmemesi gerekir. Kişilerin birbirileri ile özel ilişkileri olsa bile mahremde kalmalı" dedi.