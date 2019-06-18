Aldatma neden olur konuya pozitif yaklaşıyorsanız dikkat!

Bir çok ilişkinin bitmesine neden olan aldatma neden olur? Bir ilişkiyi derinden inciten aldatmanın ardındaki 4 adımı sizin için sıraladık!

Aldatma çiftler arasındaki ilişkide oldukça önemli bir sorundur. Peki ilişkide aldatma neden olur? Dünya üzerinde yazılan ve bir çok konu üzerinde tartışmaya neden olan aldatma nedenlerini ve aldatmaya itecek 4 adımı elmaelma.com okurları için bir araya getirdik! aldatmaya pozitif yaklaşıyor ve partnerinizle aranızda farklı yerlere dışa dönük bir sosyal yaşamınız varsa aldatmaya yaklaşmış olabilirsiniz! İşte aldatmaya iten 4 adım!

ALDATMAYA YAKIN DÜŞÜNCELERE POZİTİF BAKMA

Aldatma olaylarına zemin hazırlayan durumların içerisinde bulunma veya aldatma durumlarına destek veren düşüncelere pozitif yaklaşma beynin aldatmayı normalleştirmesine neden olur. Bu da yerini aldatmaya bırakıyor. Bu noktada aldatmanın sinyallerini yaktığı ortamlarda arkanıza bakmadan kaçmak olacaktır.

DIŞA DÖNÜK BİR SOSYAL HAYATINIZ VARSA...

Partnerinizle beraber dışa dönük bir sosyal yaşantınız varsa aldatma iteminde bulunacak bir noktaya gelebilirsiniz. Sosyal medyada dışa yönelmiş ve partnerinizle çok az vakit geçiriyorsanız bazı durumlarda sosyal medya sizin veya partnerniz için tehlikeli olabilir. Dışa dönük sosyal yaşantı ve sosyal medya kullanımı partnerinizle aranızın açılmasına sebebiyet verebilir.

ARANIZDAKİ BAĞLILIĞIN ZAYIFLAMASI

Çiftlerin iletişiminin zayıflaması zamanlar sevginin de azalmasına neden olabilir. Bu da zamanlar çiftler arasındaki paylaşılacak konuşmaları ve anları azaltarak araya bir takım soğukluğun girmesine neden olabilir. Bu da son olarak bir başkasından görülen ilgi sonucu yerini aldatmaya bırakabilir.

CİNSEL BİRLİKTELİKTE SORUNLARIN OLMASI

Cinsellik çiftler arasındaki en özel bağdır. Partnerinizle aranızda cinsel uyumun zamanla yok olması veya eş doğrultuda yaşanmaması aranızdaki duygusal bağın soğumasına neden olabilir.