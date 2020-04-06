  • BIST 92.013
  • Altın 358,525
  • Dolar 6,7593
  • Euro 7,3048
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Ali Pilli açıkladı:KKTC'de 1 yeni Corona vakası

» »
Ali Pilli açıkladı:KKTC'de 1 yeni Corona vakası
Ali Pilli açıkladı:KKTC'de 1 yeni Corona vakası

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli ülkedeki vaka sayılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Pilli, bugün 323 test yapıldığını ve testler sonucunda 1 yeni pozitif vakaya rastlandığını duyurdu.

Yeni pozitif vakanın Lapta'da olduğu belirtildi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli son gelişmeleri rutin basın açıklaması ile duyurdu.

Tedavi gören hastaların genel sağlık durumunun iyi  olduğu, 2 hastanın yoğun bakımda olduğu, bunlardan birinin solunum cihazına bağlı olduğu da enfeksiyon hastalıkları uzmanı tarafından açıklandı.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Meclis Başkanı Uluçay İngiltere’de Hayatını Kaybeden Kıbrıslı Türkler İçin Mesaj Yayınladı06 Nisan 2020 Pazartesi 16:45
  • İngiltere’de yaşayan Suna Arif hayatını kaybetti06 Nisan 2020 Pazartesi 16:31
  • #CORONA KKTC'de 10 Gazete kağıt baskılı yayınlarına ara verdi06 Nisan 2020 Pazartesi 15:30
  • İngiltere'den gelecek uçakların saati değişti...İşte yeni seferler06 Nisan 2020 Pazartesi 15:29
  • Emlâkçılar Birliği Başkanı Sungur: “Bu zor günleri birlikte aşacağız”06 Nisan 2020 Pazartesi 15:18
  • Turizm ve Çevre Bakanı Üstel, Turizm sektörüne yönelik alınan kararları açıkladı...06 Nisan 2020 Pazartesi 14:55
  • SOS Çocukköyü Derneği’nden yardım çağrısı…06 Nisan 2020 Pazartesi 14:44
  • Trafikte 1 Haftada 24 Araç Sürücüsü Rapor Edildi, 13 Kaza Meydana Geldi06 Nisan 2020 Pazartesi 14:40
  • Güç-Sen (Gümrük Çalışanları Sendikası)'den açıklama:Tüm daireler bu ülkenindir06 Nisan 2020 Pazartesi 14:32
  • Bir Haftada 382 Kişi Sokağa Çıkma Yasağını İhlal Etti06 Nisan 2020 Pazartesi 14:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti