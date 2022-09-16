  • BIST 3.376,20
  • Altın 979.062
  • Dolar 18.2635
  • Euro 18.2604
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKA5 Maddeye Dikkat!

Alman hükümeti Rosneft Almanya’ya kayyum atadı

» »
Almanya, enerjide arz güvenliği için Rus enerji şirketi Rosneft'in Alman yan kuruluşu Rosneft Almanya’ya kayyum atadı.
Alman hükümeti Rosneft Almanya’ya kayyum atadı

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, ham petrol ithalatçıları Rosneft Germany ve RN Refining & Marketing GmbH'nin Almanya'nın enerji piyasası düzenleyici kurumunun (Bundesnetzagentur-BNetzA) yönetimine devredildiği belirtildi.

Berlin için önemli bir dizel ve benzin yakıtı sağlayıcı olan Schwedt'teki PCK rafinerisinin kontrolü de Bundesnetzagentur’a verildi.

Bakanlığın açıklamasında, Rosneft Almanya'nın ülkenin petrol işleme kapasitesinin yaklaşık yüzde 12'sini oluşturduğunu ve Almanya'nın en büyük petrol işleme şirketlerinden biri olduğunu belirtilerek, kayyum atanmasının enerji arz güvenliğine yönelik tehdide karşı adım olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Başbakan Olaf Scholz, Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck ve Brandenburg eyalet başbakanı Dietmar Woidke'nin, Rosneft Almanya’nın geleceğine yönelik paketin ayrıntılarını bugün yerel saatle 13.30'da açıklayacağı belirtildi.

Enerji Güvenliği Yasası, Alman hükümetine enerji arz güvenliğini sağlamak için kritik şirketlere kayyum atama yetkisi vermişti.

Rosneft Almanya, Berlin-Brandenburg bölgesi ve Batı Polonya için benzin, dizel ve gazyağı tedarikinde büyük önem taşıyan Schwedt'teki PCK rafinerisinin yüzde 54,7'lik hissesine sahip bulunuyor.

Rusya-Ukrayna savaşından önce ihtiyacı olan ham petrolün yüzde 35'ini Rusya’dan alan Almanya bu yılın sonuna kadar Rus petrolünden bağımsız hale gelmeyi hedefliyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Kiev'de trafik kazası geçirdi15 Eylül 2022 Perşembe 08:46
  • Dünyanın en zeki ülkeleri açıklandı14 Eylül 2022 Çarşamba 10:45
  • Azerbaycan Ermenistan sınırında çatışma çıktı13 Eylül 2022 Salı 13:23
  • Zelenskiy: Eylül ayında Rusya’dan 6 bin kilometrekareyi geri aldık13 Eylül 2022 Salı 13:11
  • Almanya hedefini açıkladı: Avrupa’nın askeri gücü olmak13 Eylül 2022 Salı 11:35
  • Paşinyan, Putin ve Macron ile görüştü13 Eylül 2022 Salı 08:32
  • Barış Gücü Misyonu’nun Bosna’daki görev süresi BMGK’da oylanacak13 Eylül 2022 Salı 08:30
  • Almanya Cumhurbaşkanı: İnsanlar yakında evlerini kaybedebilir12 Eylül 2022 Pazartesi 14:15
  • Rusya’dan uzay uyarısı: ABD uydusu parçalanıyor12 Eylül 2022 Pazartesi 13:34
  • İsveç’te sandık çıkış anketleri açıklandı: Sosyal Demokrat Parti birinci12 Eylül 2022 Pazartesi 13:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti