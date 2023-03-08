  • BIST 5.358,01
  • Altın 1104.45
  • Dolar 18.9334
  • Euro 19.9609
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKA2035'e kadar dünyanın yarısı obez ya da fazla kilolu olma yolunda

Alman medyasından sabotaj iddiası

» »
Alman medyası, Rus gazını Avrupa’ya taşıyan Kuzey Akım boru hatlarına yönelik sabotajların Ukrayna yanlısı bir grup tarafından düzenlenmiş olabileceğini iddia etti.
Alman medyasından sabotaj iddiası

Kamu yayıncısı ARD ve Zeit gazetesinin haberinde, soruşturmayı yürüten yetkililerin Ukrayna yanlısı bir grubun geçen yıl Kuzey Akım boru hatlarına sabotaj düzenlediğini gösteren bir kanıt ortaya çıkardıkları belirtildi.

Haberde, sabotajı düzenleyen beş erkek ve bir kadından oluşan grubun Eylül 2022’de Almanya’nın kuzeyindeki Rostock kentine giderek sahte pasaportlarla bir yat kiraladıkları ve Kuzey Akım boru hatlarına sabotaj düzenledikleri ileri sürüldü.

Soruşturmayı yürüten yetkililerin adli incelemeler sırasında yatın kamarasında patlayıcı izlerine rastladıkları savunulan haberde, yatın Polonya merkezli bir şirket tarafından kiralandığı ve görünüşe göre iki Ukraynalıya ait olduğu iddiasına yer verildi.

Haberde, iki dalgıç, iki dalgıç yardımcısı, bir kaptan ve bir sağlık görevlisinden oluşan grubun sahte isimlerle düzenlenen pasaport kullandıklarını ancak Alman yetkililerin sabotajcıların gerçek kimliklerini ve uyruklarını doğrulayamadığı kaydedildi.

2022’DE SABOTAJ DÜZENLENMİŞTİ

New York Times gazetesinin adı açıklanmayan ABD hükümet yetkililerine dayandırdığı haberinde ise ABD istihbarat servislerinin saldırıdan Ukrayna yanlısı bir grubun sorumlu olduğuna dair yeni istihbarat elde ettiği aktarıldı.

Haberde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ya da yakın çalışma arkadaşlarının olaya karıştığına ya da faillerin Ukrayna hükümetinin emriyle hareket ettiğine dair herhangi bir belirti bulunmadığı vurgulandı.

Kuzey Akım boru hatlarına eylül 2022’de düzenlenen sabotaj, Rusya ile Almanya’yı Baltık Denizi üzerinden birbirine bağlayan boru hatlarında büyük hasara yol açmıştı.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yunanistan, Türkiye’ye ittiği göçmenlerin 2 milyon eurodan fazla para ve eşyasını almış06 Mart 2023 Pazartesi 21:58
  • Fransa dar gelirlilere gıda çeki verecek06 Mart 2023 Pazartesi 18:59
  • Almanya: Ukrayna’ya silah yardımı devam edecek06 Mart 2023 Pazartesi 12:33
  • Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüştü05 Mart 2023 Pazar 23:23
  • Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias’a “Konstantinopol” tepkisi05 Mart 2023 Pazar 20:11
  • Birleşmiş Milletler kritik konuda yıllar sonra sonuca vardı05 Mart 2023 Pazar 18:22
  • İtalya karıştı: Protestocular ile polis karşı karşıya geldi05 Mart 2023 Pazar 15:47
  • NATO yetkilileri CNN’e konuştu: Türkiye konusunda karamsarlık var05 Mart 2023 Pazar 15:31
  • Fransa’da grevler öncesi uçuş önlemi04 Mart 2023 Cumartesi 22:57
  • İtalya’yı karıştıran iddia: Hükümetin kararı 4 bin kişinin ölümüne yol açtı04 Mart 2023 Cumartesi 15:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti