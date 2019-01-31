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Almanya, Fransa ve İngiltere'den ABD'ye İran çalımı

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Almanya, Fransa ve İngiltere'nin İran ile ticaret yapmak amacıyla ortaklaşa 'Instex' adlı bir ödeme mekanizması kurduğu duyuruldu.
Almanya, Fransa ve İngiltere'den ABD'ye İran çalımı

Alman medyasındaki haberlerde Almanya, Fransa ve İngiltere'nin yeni bir ödeme kanalıyla İran'a karşı ABD yaptırımlarını hafifletmeyi amaçladığı belirtildi.

Bunun için 3 ülkenin "İnstrument in Support of Trade Exchanges" (Instex) ismini taşıyan şirketin kaydının yapıldığı ve böylelikle resmen kurulduğu ifade edilen haberde, şirketin merkezinin Fransa'nın başkenti Paris olacağı ve yöneticiliğine Alman Per Fischer'in getirileceği kaydedildi.

 

29 yıllık bankacı olan Per Fischer'in ABD'nin yaptırım uygulanan kişiler listesine alınabileceği ifade edildi.

Şirketin icra kurulu başkanlığını ise İngiltere'nin üstleneceği belirtilen haberlerde, icra kurulunda 3 ülkenin dışişleri bakanlığından üst seviyede birer memurun yer alacağı ifade edildi.

Haberlerde, diğer AB ülkelerinin de Instex'e üye olabileceği kaydedildi. Avrupa'daki bir çok banka AB'nin İran'a yönelik yaptırımlarından dolayı cezalandırılmasından endişe ettiği için ödemelerin oldukça zor yapıldığı, bunun Instex ile yapılmasının amaçlandığı kaydedildi.

 

Bu yeni ödeme kanalının İran ile yapılan nükleer anlaşmasından çıkma kararı alan ABD Başkanı Donald Trump'a ciddi bir sinyal olduğu ancak Instex ile İran ticaretinin canlanıp canlanmayacağının bilinmediği, çünkü bir çok şirketin İran'a sırtını döndüğü kaydedildi.

 

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