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Almanya hükümeti düzensiz göç ile mücadele için yasa tasarısı hazırladı

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Almanya hükümeti düzensiz göç ile daha güçlü bir şekilde mücadele etmek amacıyla yasa tasarısı hazırladı.
Almanya hükümeti düzensiz göç ile mücadele için yasa tasarısı hazırladı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Berlin’de yaptığı açıklamada, ülkeye gelen düzensiz göçmenlerin sayısının yüksek olduğuna işaret ederek, "Düzensiz göçü sınırlamamız gerekiyor. Son hafta ve aylarda aldığımız çok sayıdaki kararla bu konuda hazırlıklar yaptık." dedi.

Almanya’da kalma hakkı olmayanların daha hızlı ve daha kolay sınır dışı edilmeleri konusunda şimdiye kadar önemli kararlar alınmadığını belirten Scholz, İçişleri Bakanlığının şimdi buna ilişkin hazırladığı yasa tasarısının bakanlıklar arasında istişare edildikten sonra Federal Meclise iletilmesinin planlandığı bilgisini paylaştı.

İçişleri Bakanlığının hazırladığı tasarıya göre, iltica başvurusu reddedilen ve sınır dışı kararı alınan düzensiz göçmenlerin gözaltına alınma süresi Avrupa Birliği (AB) hukukuna uygun bir şekilde 10 günden 28 güne çıkarılacak.

İnsan kaçakçılığı yapanların ve suç örgütüne üye olanların sınır dışı edilmesi hızlandırılacak. Buna göre insan kaçaklığından en az 1 yıl hapis cezası alanlar ve suç örgütüne üyelikten hüküm giyenlerin sınır dışı edilmesi kolaylaşacak.

Kimliklerin tespit edilebilmesi için düzensiz göçmenlerin ikamet ettikleri yerlerde aramalar yapılabilecek.

Sınır dışı edilme kararı alınarak tutuklu durumda olan kişilere ne zaman sınır dışı edileceklerine ilişkin bilgi verilmeyecek. Müsamaha belgesiyle (Duldung) en az bir yıl ülkede bulunanlara, sınır dışı edilmeden bir ay önce haber verilmesini öngören düzenleme kaldırılacak. 12 yaşından küçük çocukları bulunan aileler bunun dışında tutulacak.

Yurtlarda kalan sığınmacılara daha az sosyal yardım sağlanacak.

Almanya düzensiz göç ile mücadelede Polonya, Çekya ve Avusturya sınırlarında kontrolleri artırma kararı almıştı.

Başbakan Scholz, düzensiz göç ile mücadeleyi ele almak için yarın ana muhalefetteki Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz, Hessen Eyaleti Başbakanı Boris Rhein ve Aşağı Saksonya Eyaleti Başbakanı Stephan Weil ile bir araya gelecek.

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