  • BIST 5.212,38
  • Altın 1123.277
  • Dolar 18.8946
  • Euro 20.069
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAKahramanmaraş'ta sabaha karşı 5 büyüklüğünde deprem

Almanya, İsviçre’ye sattığı tankları geri almak istiyor

» »
Almanya, İsviçre’den Leopard 2 tanklarını satın almak istiyor.
Almanya, İsviçre’ye sattığı tankları geri almak istiyor

Almanya'nın daha önce İsviçre'ye sattığı Leopard 2 ana muharebe tanklarını satın almak istediği bildirildi.

Alman basınındaki haberlere göre, İsviçre Savunma Bakanlığı Sözcüsü Renato Kalbermatten, Almanya'nın Leopard 2 tanklarını almak istediğine ilişkin talep geldiğini belirtti. Kalbermatten, İsviçre'nin 230 Leopard 2 tankına sahip olduğunu ifade ederek, bunların 134'ünün “görevde”, 96'sının ise geçici kullanım dışı olduğunu kaydetti.

Almanya'nın ne kadar tank almak istediğine ilişkin bilgi vermeyen Kalbermatten, İsviçre yasalarının hizmet dışı bırakılan araçların satılabilmesine imkan tanıdığını bildirdi.

ALMANYA’DAN DOĞRULAMA

Almanya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Arne Collatz da Berlin'de düzenlenen basın toplantısında İsviçre'ye böyle bir talebin mektupla iletildiğini doğrulayarak, mektupta İsviçre'nin kullanım dışı bıraktığı filosundaki tankların satışını düşünmesinden memnuniyet duyulacağının yazdığını ifade etti. Sayıya ilişkin konuların konuşulmadığını aktaran Collatz, söz konusu Leopard 2 tanklarının Ukrayna'ya gönderilmeyeceğini vurguladı.

Collatz, “Alman ordusu, bu tankların Ukrayna'ya teslim edilmeyeceğini İsviçre’ye somut olarak nasıl garanti edebilir?” şeklindeki soruya, “Var olan ve kanıtlanmış sözleşme düzenlemeleri var” şeklinde yanıt verdi.

Neuer Züricher Zeitung gazetesinin haberinde ise İsviçre'nin tankları doğrudan Alman devletine değil, tankları üreten Rheinmetall şirketine geri satabileceği belirtildi. Haberde, böylelikle Rheinmetall'in bu tankları Avrupa'da ihtiyaç duyan ülkelere satabileceği ifade edilerek, böylelikle Ukrayna'ya Leopard tankları sağlayan AB ülkelerinin stoklarında oluşan boşlukların doldurulabileceği kaydedildi.

İsviçre Savunma Bakanlığının sınırlı sayıda ana muharebe tankından vazgeçmesinin “prensip olarak mümkün” olabileceğini aktardığına işaret edilen haberde ancak bunun için parlamentonun onayının gerektiği vurgulandı.

Almanya, daha önce Ukrayna’ya toplam 18 Leopard 2 A6 tipi ana muharebe tankı daha sağlayacağını açıklamıştı. 

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yunanistan'da en az 36 kişinin öldüğü tren kazası: Ulaştırma Bakanı istifa etti01 Mart 2023 Çarşamba 18:39
  • Yunanistan'da 3 günlük ulusal yas ilan edildi01 Mart 2023 Çarşamba 17:30
  • Yunanistan’da korkunç tren kazası: Onlarca ölü ve yaralı var01 Mart 2023 Çarşamba 11:47
  • AB ülkeleri nükleerde iş birliğini artıracak28 Şubat 2023 Salı 20:45
  • Macron açıkladı: Fransa, Afrika’daki askeri üs sayısını azaltacak28 Şubat 2023 Salı 11:04
  • Almanya’da grev nedeniyle 325’ten fazla uçuş iptal edildi27 Şubat 2023 Pazartesi 11:26
  • Hollanda’da konut sıkıntısı ve yüksek kiralar protesto edildi26 Şubat 2023 Pazar 23:50
  • Rusya, Ukrayna'nın Transdinyester'i işgal edeceğini öne sürdü; Moldova iddiaları reddetti24 Şubat 2023 Cuma 10:02
  • Macaristan, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini mart başında oylayacak23 Şubat 2023 Perşembe 18:23
  • Macaristan, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini mart başında oylayacak23 Şubat 2023 Perşembe 18:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti