Almanya merkezli uluslararası akreditasyon kurumu TEMOS, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ni akredite ettiğini sosyal medya hesaplarından bütün dünyaya duyurdu

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ni; sağlık süreçlerinden operasyonel yetkinliğe kadar 4 farklı kategoride, 19 başlık altında ve 500’ün üzerinde standartta denetleyen Almanya merkezli uluslararası akreditasyon kurumu TEMOS (Trust, Effective Medicine, Optimize Services), “Quality In Medical Care” uluslararası akreditasyon sertifikası ile Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin hizmet kalitesini tescillediğini sosyal medya hesaplarından bütün dünyaya duyurdu.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ni; sağlık süreçlerinden operasyonel yetkinliğe kadar 4 farklı kategoride, 19 başlık altında ve 500’ün üzerinde standartta denetleyen Almanya merkezli uluslararası akreditasyon kurumu TEMOS (Trust, Effective Medicine, Optimize Services), “Quality In Medical Care” uluslararası akreditasyon sertifikası ile Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin hizmet kalitesini tescillediğini sosyal medya hesaplarından bütün dünyaya duyurdu.

Ulusal ve küresel düzeyde aranan bir sağlık merkezi!

TEMOS, sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımda, “Temos, Lefkoşa’daki Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin, ‘Quality In Medical Care’ sertifikasyonunu başarıyla aldığını duyurmaktan mutluluk duyar” ifadesini kullandı. Yaptığı duyuruda, “2010’da kurulan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, üstün hizmet ve teknolojileriyle lider bir sağlık kurumu olarak kendisini ispat etmiştir. Hastane, sağlıkla ilgili tüm testler için gelişmiş analitik laboratuvarlar tarafından desteklenen, yüksek kaliteli poliklinik hizmetleri de dahil olmak üzere kapsamlı hizmetler sunmaktadır” diyen Temos, açıklamanın devamında ise; “Kalp Damar Cerrahisi, Tüp Bebek, Gastroenteroloji ve Radyasyon Onkolojisi alanlarında uluslararası kabul görmüş bölümlere sahip olan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi; aynı zamanda Ortopedi, Plastik Cerrahi, Kadın ve Çocuk Sağlığı, Geriatri, Dermatoloji, Radyoloji ve diğer çeşitli uzmanlık alanlarında da geniş bir hizmet yelpazesi sunmaktadır. Meme Sağlığı Merkezi ve Sporcu Sağlığı Merkezi gibi uzmanlaşmış merkezlere sahip olup, ulusal ve küresel düzeyde aranan bir sağlık merkezi olarak itibarlarını daha da sağlamlaştırmaktadırlar. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ekibini tebrik eder, Temos Ağına hoş geldiniz!” ifadesini kullandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, bütün branşlarda denetimi başarıyla geçti!

Kalite ve akreditasyon faaliyetlerinin çatı kuruluşu “ISQua/IEEA” tarafından akredite edilen tıbbi standartları kullanan ve dünyada 14 ülkede merkezi bulunan TEMOS tarafından denetlenerek kalitesi tescillenen Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi; Tıbbi Hizmetler, Hemşirelik ve Ebelik Hizmetleri, Ayaktan ve Yatan Hasta Hizmetleri, Acil Servis ve Yoğun Bakım Hizmetleri, Ameliyathane, Laboratuvar ve Görüntüleme Hizmetleri, Kan Bankası ve Kan Yönetimi, Uluslararası Düzeyde Faturalama ve Muhasebe, Dokümantasyon, Taburcu ve Takip, Uluslararası Hasta Yönetimi, Yönetişim-Yönetim ve Liderlik, Komiteler, Enfeksiyon Kontrolü Hijyen ve Önleme, Kalite Yönetimi, Etik ve Sürdürülebilirlik, Uluslararası Hasta Güvenliği, Tesis Hizmetleri Altyapı ve Güvenlik, Uluslararası Hasta Hizmetleri ve Uluslararası Hasta Yönetiminde Hukuki Yönler, İnsan Kaynakları, Sürekli Tıp Eğitimi ve Eğitim alanlarında değerlendirildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, dünyanın en iyileri arasında!

2010’da Almanya’da kurulan ve bağımsız bir denetleme kuruluşu olan TEMOS International, bugün Avrupa, Afrika, Ortadoğu, Asya ve Amerika’nın birçok noktasında bölge ofisleri bulunan sağlık alanının en önemli akreditasyon kurumlarından biri olarak öne çıkıyor. Sağlık sektöründe hedef kriterleri karşılayan merkezlere verilen TEMOS akreditasyonu ise dünyada sağlık turizminde fark yaratmak isteyen sağlık kuruluşlarının sahip olması gereken önemli bir sertifika olarak kabul ediliyor. Sağlıkta yüksek hizmet kalitesi ve sürdürülebilirlik konusunda standartları tescil eden TEMOS akreditasyonunun varlığı, yurt dışında tedavi hizmetleri arayışında olan hastaların sağlık merkezi seçiminde önemli rol oynuyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, Kalite Sertifikasyon hedeflerinde ilk adım olarak, kısa bir süre önce de ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Mükemmeliyet Sertifikası’na da sahip olmuştu.