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Almanya Savunma Bakanı istifa etti

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Eleştirilerin hedefindeki Almanya Savunma Bakanı Lambrecht, görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Almanya Savunma Bakanı istifa etti

Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Başbakan Olaf Scholz’a istifa mektubu sundu.

Christine Lambrecht, Almanya Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yaptığı açıklamada, görevinden ayrılma kararı aldığını ve bunu Başbakan Scholz’a ilettiğini ifade etti.

Lambrecht, şunları kaydetti:

“Medyanın aylardır şahsıma odaklanması, askerler, silahlı kuvvetler ve Alman vatandaşlarının çıkarına olan güvenlik politikası kararları hakkında objektif haber yapılmasına ve tartışılmasına pek izin vermiyor. Askerlerin ve ordudaki çok sayıda motive olmuş insanın değerli çalışmaları ön planda olmalıdır. Bu nedenle görevimden ayrılmaya karar verdim”

Kendisine bu imkanı tanıyan ve destek olan herkese teşekkür eden Lambrecht’in ilerleyen günlerde konuya ilişkin açıklama yapması bekleniyor.

Christine Lambrecht, görev süresi boyunca gaflarıyla öne çıkmış ve kamuoyunda eleştirilerin hedefi olmuştu. Aralık 2021'de Savunma Bakanı olan Lambrecht’in ilk röportajlarından birinde ordudaki rütbeleri bilmediğini söylemesi ve Rusya-Ukrayna Savaşı başlamadan önce Ocak 2022'de Ukrayna'ya 5 bin miğfer göndereceğini açıklaması tepki toplamıştı.

Savunma Bakanı Lambrecht’in orduya ait helikopterle oğlunu askerleri ziyaretine götürmesi ve oğlunun helikopterde çekilmiş fotoğrafını sosyal medyadan paylaşması da yoğun şekilde eleştirilmişti. Lambrecht ve oğlu, ziyaretin ardından tatile çıkmıştı. Lambrecht, aylar sonra söz konusu fotoğrafı kendisinin çektiğini itiraf etmişti.

Son olarak yılbaşı gecesi sosyal medyadan havai fişek sesleri arasında yeni yıl mesajı paylaşan Lambrecht'in bu paylaşımı yoğun eleştirilere sebep olmuş, muhalefet partileri kendisinin istifasını istemişti. 

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