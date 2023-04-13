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Almanya’da ‘AKP seçim etkinliği’ alarmı

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Almanya'da Adalet Bakanı Buschmann'ın, içişleri ve dışişleri bakanlarına yazı göndererek 14 Mayıs seçimleri öncesi AKP'nin seçim etkinlikleri ve nefret söylemi konusunda uyarıda bulunduğu bildirildi.
Almanya’da ‘AKP seçim etkinliği’ alarmı

Türkiye’de 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve meclis seçimleri öncesinde AKP’nin Almanya’daki seçim kampanyaları Alman politikacıları harekete geçirdi.

Deutsche Welle Türkçe’nin aktardığı habere göre, Almanya Adalet Bakanı Marco Buschmann’ın İçişleri Bakanı Nancy Faeser ve Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock’a bir yazı göndererek nefret söylemi içeren kampanyalara karşı önlem alınmasının önemine dikkat çektiği bildirildi.

Rheinische Post gazetesi, Hür Demokrat Partili (FDP) Buschmann’ın mektupta “Seçimler göz önünde bulundurulduğunda TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taraftarlarının önümüzdeki haftalarda Almanya’da da daha güçlü bir şekilde seçim kampanyası yürütmesi beklenmektedir. Kampanya etkinlikleri çerçevesinde, insan onurunu zedeleyen nefret söylemi içerikli mesajlar yayılmasını hesaba katmak zorundayız” dediğini aktardı.

‘DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN İHLALİ’

AKP milletvekili Mustafa Açıkgöz’ün 13 Ocak’ta Neuss kentinde yaptığı konuşmada, terör örgütleri PKK ve FETÖ mensupları için “Saklandıkları deliklerden çıkarıp yok edeceğiz” demesi Almanya’da nefret söylemi olarak değerlendirilerek tepkiye yol açmış, Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı’na çağrılmıştı.

Adalet Bakanı Buschmann mektubunda, “Yaşanan vakalar, bazı Türk yetkililerin seçim kampanya etkinliklerinde siyasi rakiplere karşı bilinçli olarak insan onurunu zedeleyici dil kullanacaklarını gösteriyor. Bu hiçbir şekilde kabul edilemez ve düşünce özgürlüğü sınırlarının açık bir şekilde ihlalidir” ifadelerine yer verdi.

Buschmann, toplanma hukuku çerçevesinde yabancı yetkililerin etkinliklerine izin zorunluluğunun dikkatli bir şekilde uygulanması ve kuralların Türkiye’ye açık bir şekilde hatırlatılması gerektiğini kaydetti.

Almanya’da 2017 yılında yürürlüğe giren düzenlemeyle, AB dışındaki ülkelerden yetkililerin Almanya’da yaşayan vatandaşlarına yönelik resmi seçim kampanyası etkinliklerinde bulunması, Alman hükümetinin iznine tabi hale getirilmişti. Seçimler öncesindeki üç aylık süreçte ise seçim kampanyası etkinliğinde bulunulmasına izin verilmiyor.

Yeşiller partisinin iç politika sözcüsü Lamya Kaddor ise gazeteye yaptığı açıklamada, bu kurala rağmen “gri alanlar” bulunduğunu, Türkiye bağlantılı Alman dernek ve kuruluşları ya da resmi sıfatı bulunmayan Türk kişiler yoluyla seçim etkinliği yürütülebildiğini kaydetti.

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