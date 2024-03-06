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Almanya'da bir kişi 217 kez Covid aşısı oldu

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Almanya’da 62 yaşındaki bir erkeğin, doktorların aksi yöndeki tavsiyelerine karşın 217 kez Covid aşısı olduğu belirtildi.
Almanya'da bir kişi 217 kez Covid aşısı oldu

Lancet Enfeksiyon Hastalıkları dergisinde yayımlanan vakaya göre, aşılar 29 aylık bir dönemde özel kliniklerden satın alınarak yapıldı.

Erlangen-Nurember Üniversitesi araştırmacıları, söz konusu erkekte her hangi bir sorun yaşanmadığını belirtti.

Üniversitenin Mikrobiyoloji Bölümü’nden Dr. Kilian Schober “Bu vakayı gazete haberlerinden öğrendik. Daha sonra kendisiyle temas kurduk ve Erlangen’de bazı testlerden geçirmek istediğimizi söyledik. Çok ilgi gösterdi” dedi.

Vakadan kan ve tükürük örnekleri alındı, uzmanlar ayrıca son yıllarda depolanmış, dondurulmuş kan örneklerini de inceledi.

Dr. Schober, “Çalışmayı yaptığımız sırada, kendi ısrarı sonucu vakaya yine Covid aşıları yapıldı. Daha sonra numuneleri, bağışıklık sisteminin aşıya verdiği tepkiyi tam anlamıyla belirlemek için kullanma fırsatımız oldu “ dedi.

Magdeburg kentindeki savcı, söz konusu kişinin olduğu 130 aşının kanıtlarını toplayıp, sahtecilik soruşturması başlattı, ancak herhangi bir suçlama yöneltilmedi.

Uzmanlar, aşırı aşılanmayı teşvik etmediklerini belirtirken, vakaya yaptıkları testlerin genel sonuçlar çıkartmaya yetmeyeceğini vurguladı.

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