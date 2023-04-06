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Almanya’da Covid-19 salgınının sona erdiği ilan edildi

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Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, ülkede Covid-19 salgının sona erdiğini ilan etti.
Almanya’da Covid-19 salgınının sona erdiği ilan edildi

Almanya’da Covid-19 salgını sona erdi. Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach yaptığı açıklamada, Almanya’da Covid-19 salgının sona erdiğini ilan ederek, Covid-19 varyantlarının, aşıların ve halen devam eden klinik vakaların durumuna bakıldığında salgında sona gelindiğini ifade etti.

Almanya’nın pandemi ile başarılı bir şekilde başa çıktığını belirten Lauterbach, salgın döneminde okul ve kreşlerin ülke çapında kapanışlarının gerekli olmadığını düşündüğünü aktararak, virüsün yayılmasını önlemek için alınan önlemlerin isabetli kararlar olduğunu belirtti.
Almanya’da 7 Nisan’da maske zorunluluğu tamamen sona erecek.

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