  • BIST 4.795,61
  • Altın 1264.605
  • Dolar 19.5571
  • Euro 21.2175
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAHatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem

Almanya’da grev iptal edildi

» »
Alman kamu demir yolu şirketi Deutsche Bahn'dan (DB) yapılan açıklamada, EVG'nin 50 saatlik uyarı grevinin son anda önlendiği belirtildi.
Almanya’da grev iptal edildi

Almanya’da demir yolu çalışanlarının uyarı grevi iptal edildi. Açıklamada, DB ve EVG’nin Frankfurt İş Mahkemesi’nde uzlaşmaya vardığı belirtildi.

Tarafların yakın zamanda bir sonuca varmak hedefiyle hızlı ve yapıcı bir şekilde müzakere etmeyi kabul etme konusunda uzlaştığı aktarılan açıklamada, yolcular için bu iyi habere rağmen gelecek birkaç gün boyunca uzun mesafeli ve yerel tren seferlerinde kısıtlamalar yaşanacağı uyarısı yapıldı.

Açıklamada, şirketin yaklaşık 50 bin tren seferini ve buna bağlı olarak vardiya ve görev dağıtım planlarını yeniden oluşturma gibi büyük bir zorlukla karşı karşıya bulunduğu kaydedildi.

“BAŞARILI OLDUK”

DB İnsan Kaynakları Direktörü Martin Seiler, demir yolu şirketleri, müşteriler ve sektörün menfaatleri doğrultusunda bu grevi önlemek için mümkün olan her şeyi yaptıklarını ve başarılı olduklarını belirterek, “DB’nin iş mahkemesine gitmesi herkes için faydalı oldu.” ifadesini kullandı.

EVG’den yapılan açıklamada ise grev çağrısının bazı diğer demir yolu şirketleri için hala geçerli olduğu, şimdilik sadece DB ile iş bırakma eyleminin iptal edildiği aktarıldı.

DB, söz konusu uyarı grevini önlemek amacıyla, iş bırakma eyleminin “orantısız” ve “müşterilere ve üçüncü taraflara” zarar verdiği gerekçesiyle Frankfurt İş Mahkemesi’ne acil başvuruda bulunmuştu.

50 SAATLİK İŞ BIRAKMA ÇAĞRISI

EVG, Alman kamu demir yolu şirketi DB ve diğer demir yolu şirketleriyle ücret artışı konusunda devam eden anlaşmazlık nedeniyle 14 Mayıs Pazar günü saat 22.00’den 16 Mayıs gece yarısına kadar sürecek 50 saatlik iş bırakma eylemi çağrısında bulunmuştu.

EVG, DB'nin düşük ve orta gelirli çalışanlar için yüzde 10 ve daha yüksek gelirli çalışanlar için yüzde 8 zam ve artan yaşam maliyetlerine karşı bir kereye mahsus 2 bin 850 avroluk ödeme teklifini reddetmiş, yaklaşık 180 bini DB'de bulunan 230 bin çalışanın ücretlerine yüzde 12 zam veya ayda en az 650 avro daha fazla ücret talep etmişti. 

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fransa’dan Wagner hamlesi: Terör örgütü listesine dahil edilecek10 Mayıs 2023 Çarşamba 18:49
  • AB Komisyonu Başkanı Kiev’e gitti09 Mayıs 2023 Salı 19:25
  • Belçika: Sığınma başvurusu yapan Türklerin sayısı 3 kat arttı09 Mayıs 2023 Salı 18:41
  • AB’de ‘İsrailli aşırı sağcı bakan’ krizi08 Mayıs 2023 Pazartesi 20:01
  • Fransa bölgesinde yüzme havuzu satışları yasaklanıyor08 Mayıs 2023 Pazartesi 18:37
  • Macron’un ziyaret edeceği kentlerde gösteri yasağı08 Mayıs 2023 Pazartesi 15:32
  • Almanya’da antibiyotik sıkıntısı derinleşiyor08 Mayıs 2023 Pazartesi 10:27
  • Almanya’dan açıklama geldi! Süre 3 ay uzadı07 Mayıs 2023 Pazar 17:30
  • Avrupa’da işten çıkarma dalgası ekonomideki yavaşlama belirtileriyle genişliyor07 Mayıs 2023 Pazar 16:49
  • AB’den İran’ın idam kararına tepki07 Mayıs 2023 Pazar 11:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti