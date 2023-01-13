  • BIST 4.984,86
  • Altın 1155.36
  • Dolar 18.7887
  • Euro 20.3002
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKABel fıtığında doğru sanılan 10 hatalı bilgi

Almanya’da maske ile ilgili yeni karar

» »
Almanya’da Covid-19 tedbirleri kapsamında şehirlerarası tren ve otobüs seferlerinde uygulanan maske takma zorunluluğu şubat ayının başında kaldırılacak.
Almanya’da maske ile ilgili yeni karar

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, Berlin'de yaptığı açıklamada, 2 Şubat’tan itibaren ülkede uzun mesafeli toplu taşıma araçlarında yolcuların artık FFP2 maskesi takmasına gerek kalmayacağını belirtti.

Lauterbach, hükümetin söz konusu maske takma zorunluluğunu kaldırma kararının Kovid-19'un oluşturduğu riskin azalması nedeniyle planlanandan birkaç ay önce alındığını ifade ederek, “Nüfus yüksek bir bağışıklık oluşturdu ve uzmanlarımız artık başka bir büyük, ciddi kış dalgası beklemiyor.” ifadesini kullandı.

Uzun mesafeli tren ve otobüslerde maske takma zorunluluğu, Enfeksiyondan Korunma Yasası kapsamında yürürlükte kalan son önlemlerden biriydi. Söz konusu yasa 7 Nisan itibarıyla yürürlükten kaldırılacaktı.

Bunun yanında, uzun mesafe ulaşım kuralları ülke çapında olmasına rağmen, eyaletler toplu taşıma konusunda kendi kararlarını kendileri veriyor.

Schleswig-Holstein, Bavyera ve Saksonya-Anhalt eyaletlerinde ise toplu taşıma araçlarında zorunlu maske zorunluluğu bu yılın başında kaldırılırken, Saksonya’da otobüs, tren ve tramvaylarda FFP2 maskesi takma zorunluluğu 16 Ocak'ta, Berlin, Brandenburg ve Mecklenburg Vorpommern eyaletlerinde de 2 Şubat'ta kaldırılacak.

Thüringen eyaletinde ise maske zorunluluğuna ise 3 Şubat'ta son verilecek.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yunanistan'da Muhalefetten İlaç Sıkıntısıyla İlgili Soru Önergesi10 Ocak 2023 Salı 17:21
  • Hollanda'da enflasyon 2022'de 47 yılın zirvesine ulaştı10 Ocak 2023 Salı 13:20
  • Yunanistan’dan Meriç Nehri kıyısına ilave çelik çit çekecek09 Ocak 2023 Pazartesi 21:37
  • Alman şirketlerinden 2023’te daralma öngörüsü09 Ocak 2023 Pazartesi 19:55
  • Almanya’dan dil bilen Türklere çifte vatandaşlık hamlesi09 Ocak 2023 Pazartesi 11:13
  • Yunanistan’ın son Kralı felç geçirdi08 Ocak 2023 Pazar 13:39
  • Paris'te sarı yelekliler hükümetin emeklilik reformuna karşı gösteri düzenledi08 Ocak 2023 Pazar 11:11
  • Fransa'da 2022 "ülke tarihinin en sıcak yılı" olarak kayıtlara geçti06 Ocak 2023 Cuma 21:28
  • Almanya, Ukrayna'ya 40 adet Marder tipi zırhlı muharebe aracı verecek06 Ocak 2023 Cuma 20:35
  • Macron, Fransa sağlık sisteminde büyük eksiklikler olduğunu kabul etti06 Ocak 2023 Cuma 18:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti