Almanya’da Sabah Avrupa gazetesinin ofisine baskın

Alman polisinin, Sabah gazetesinin Avrupa haberleri merkezinin bulunduğu Frankfurt ofisine baskın düzenlediği ve Almanya Temsilcisi İsmail Erel ve Haber Müdürü Cemil Albay’ı gözaltına aldığı bildirildi.

Sabah gazetesi kaynaklarından alınan bilgiye göre Alman polisi, İsmail Erel ve Cemil Albay’ın evlerinde ve Sabah gazetesinin Avrupa ofisinde aramalar gerçekleştirildi ve bilgisayarlarla telefonlara el koydu.

Baskının hangi amaçla yapıldığı hakkında henüz yeterli bilgi bulunmadığı aktarıldı. İki gazetecinin serbest bırakılması için Dışişleri Bakanlığı ve meslek örgütlerinin devreye girdikleri öğrenildi.

Diplomatik kaynaklar, iki gazetecinin gözaltına alınmasının basın özgürlüğü yönünden kabul edilemez olduğunu ve bunun Alman makamlarına iletildiğini bildirdi. Kaynaklar, konunun hem Ankara’da hem de Berlin’de protesto konusu yapıldığını, gazetecilere yönelik muamelenin kabul edilemez olduğunu ve gazetecilerin serbest bırakılması için Alman makamlarıyla üst düzey görüşmelerin sürdüğünü kaydetti.