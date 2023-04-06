  • BIST 4.912,81
  • Altın 1242.239
  • Dolar 19.2392
  • Euro 21.0529
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAElektrik kesintisinin nedeni belli oldu

Almanya’da şirket iflasları yüzde 24 arttı

» »
Almanya'da martta şirket iflasları, Mayıs 2020'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı. İflas başvuruları şubat ayına göre yüzde 15 artarken, 2022 Mart ayına göre ise yüzde 24 arttı.
Almanya’da şirket iflasları yüzde 24 arttı

Geçen ay Almanya’da şirketlerin ve ortaklıkların iflas başvuruları, 2022’nin aynı dönemine göre yüzde 24 artarak 959’a yükseldi.

Almanya’da Halle Ekonomik Araştırma Enstitüsü (IWH), iyileşen ekonomik beklentilere rağmen ülkede iflas eden şirket sayısının martta yaklaşık son 3 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını bildirdi.

IWH, tarafından açıklanan rapora göre, geçen ay Almanya’da şirketlerin ve ortaklıkların iflas başvuruları, Mart 2022’ye göre yüzde 24 artarak 959’a yükseldi. Böylece iflaslar, Mayıs 2020’den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

İflaslardaki artış, şubat ayına göre de yüzde 15 oldu.

“DÜŞÜK İFLAS SAYILARI GERİDE KALDI”

IWH Yapısal Değişim ve Verimlilik Bölümü Başkanı Steffen Müller, konuya ilişkin değerlendirmesinde, olağanüstü düşük iflas sayılarının olduğu zamanların şimdilik geride kaldığını belirterek, “Pahalı enerji ve malzemeler nedeniyle artan üretim maliyetleri, artan personel giderleri ve faiz oranlarındaki önemli artış şu anda birçok şirkete yük oluyor.” ifadesini kullandı.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fed yetkilisi bankanın güçlü bankacılık düzenlemelerine ihtiyacı değerlendirdiğini söyledi29 Mart 2023 Çarşamba 10:40
  • BioNTech, aşı gelirlerinde bu yıl yüzde 70 düşüş öngördü28 Mart 2023 Salı 13:25
  • Bir haftalık yatırım bilançosu: Ne kazandırdı, ne kaybettirdi?26 Mart 2023 Pazar 10:30
  • Fed sonrası belirsizlikler sürüyor23 Mart 2023 Perşembe 17:07
  • T.C. Merkez Bankası, faiz kararını açıkladı23 Mart 2023 Perşembe 15:17
  • Credit Suisse’in satışı piyasaları rahatlattı20 Mart 2023 Pazartesi 11:06
  • Flagstar Bank, Signature Bank'ı satın aldı20 Mart 2023 Pazartesi 10:16
  • T.C. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon beklentisi arttı17 Mart 2023 Cuma 12:49
  • Dolar/TL yükseliş eğiliminde: 19 seviyesinden işlem görüyor17 Mart 2023 Cuma 12:37
  • Sterlin 23'ü geçti..14 Mart 2023 Salı 10:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti