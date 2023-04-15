Almanya’da toptan eşya fiyatları düşmeye devam ediyor

Almanya'da toptan eşya fiyatları, martta art arda altıncı kez düştü ve Ocak 2021'den beri en düşük yıllık artış oranı olarak kayıtlara geçti.

Almanya’da toptan ticaretteki fiyatlar, martta enerji fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle zayıflamaya devam etti.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, Almanya’da Toptan Eşya Fiyat Endeksi, martta aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2 arttı. Endeks, yıllık bazda şubatta yüzde 8,9 ve ocakta yüzde 10,6 artış kaydetmişti.

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından Nisan 2022’de toptan eşya fiyatlarındaki artış, yüzde 23,8 seviyesine ulaşmıştı.

Destatis açıklamasında, “Toptan eşya fiyatları, martta art arda altıncı kez düştü ve Ocak 2021’den beri en düşük yıllık artış oranı olarak kayıtlara geçti” denildi.

SÜT, YUMURTA VE YAĞ FİYATLARI YILLIK YÜZDE 19,6 ARTTI

Açıklamada, toptan eşya fiyatlarındaki yıllık yükselişte gıda, içecek ve tütün mamullerindeki fiyat artışlarının etkili olduğu belirtilerek, bu ürünlerdeki fiyatların ortalama olarak Mart 2022’ye göre yüzde 16,4 daha yüksek olduğu bildirildi.

Martta yıllık bazda petrol ürünlerinde yüzde 17,9 düşüş olurken, et ve canlı hayvan fiyatlarındaki artışın yıllık bazda sırasıyla yüzde 20 ve yüzde 37,6 olması dikkati çekti.

Süt, yumurta, ve yemeklik yağ fiyatları yıllık yüzde 19,6, yapı malzemeleri fiyatları da yüzde 19,8 artış kaydetti.

Ülkede ocak ve şubatta yüzde 8,7 olan yıllık enflasyon, enerji fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle martta yüzde 7,4’e gerilemişti.