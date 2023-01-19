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Almanya’dan Ukrayna’ya tank şartı: ‘ABD de göndermeli’

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Alman hükümetinden bir kaynak, "Almanya'nın Ukrayna'ya tank göndermesi için ABD'nin de tank göndermesi şart" açıklaması yaptı.
Almanya’dan Ukrayna’ya tank şartı: ‘ABD de göndermeli’

Alman hükümetinden bir kaynak, ABD’nin Ukrayna’ya tank gönderme kararı alması koşuluyla Almanya’nın da Leopard muharebe tanklarını Ukrayna’ya göndereceğini söyledi.

Adının açıklanmasını istemeyen Alman hükümet kaynağının verdiği bilgiye göre, Başbakan Olaf Scholz son günlerde kapalı kapılar ardında yaptığı görüşmelerde ülkesinin Ukrayna’ya tank gönderebilmesi için ABD’nin de kendi tanklarından göndermek zorunda olduğu birkaç defa ifade etti.

NATO ülkeleri, işgalci Rus güçleri ile savaşan Ukrayna’ya askeri yardım gönderme konusunda eş güdüm içinde adım atmakta zorlanıyor. Ukrayna, Rusya’ya karşı ABD’nin Abrams, Almanya’nın Leopard muharebe tanklarını vermesi için defalarca talepte bulunmuştu. Ukrayna bu sayede geçen yılın ikinci yarısında sahada elde ettiği üstünlüğü devam ettirebileceğini düşünüyor.

Almanya’ya yakın ülkeler, savunma bakanlarının Cuma günü yapacağı toplantı öncesinde Ukrayna’ya Leopard tanklarının göndermesi için Scholz üzerinde baskı kurmuşlardı.

Ukrayna’ya ekipman ve zırhlı araç yardımı yapan NATO ülkeleri, en ağır silahlarını da paylaşarak Rusya’yı doğrudan karşılarına almak istemiyorlar. Ancak Ukrayna ana muharebe tankları gibi en ağır silahların da gönderilmesi için talepte bulunuyor.

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