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Almanya’nın nükleere vedası ülkeyi ikiye böldü

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Almanya'da son nükleer santrallerin de kapatılması büyük tartışmaya yol açtı. Muhalefet "İklim için kara bir gün” yorumu yaptı.
Almanya’nın nükleere vedası ülkeyi ikiye böldü

Almanya’da bugün itibariyle ülkedeki son 3 nükleer santralin kapatılacak olması yoğun eleştirilere yol açtı.

Çevre politikaları ve yeşil enerjiyi parti programına koyan Yeşiller partisinin de bulunduğu koalisyon hükümeti, ülkedeki son 3 nükleer santralin bugün itibariyle kapatılarak elektrik şebekesinden çekileceğini duyurdu.

Hükümet santrallerin eskidiğini ve tehlike yarattığını belirtirken, muhalefet partileri enerji krizi yaşanan bir ortamda kömürle çalışan termik santrallerin açık kalıp nükleer santrallerin kapatılmasını eleştirdi. Muhalefet, Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle başlayan enerji krizi ve Rus doğalgazını Almanya’ya taşıyan Kuzey Akım boru hattının kapatılması sonrasında ülkede elektrik sıkıntısı yaşanmaması için kömür madenlerinin tekrar açıldığına dikkat çekiyor.

‘İKLİM İÇİN KARA BİR GÜN’

Muhalefette bulunan Almanya’nın iki Hristiyan demokrat partisi Hristiyan Demokrat Birliği ve Hristiyan Sosyal Birliği’nin oluşturduğu siyasi ittifak CDU/CSU politikacılarından Jens Spahn, elektrik için kömür madenlerini açan Yeşiller partisi bakanlarının temiz nükleer enerjiyi yasakladığını belirterek bugünün “Almanya’da iklim için kara bir gün” olduğunu belirtti.

Aralarında Nobel ödüllü bilim insanları ve ünlü iklim araştırmacılarının da bulunduğu bir grup uluslararası bilim insanı ise, Başbakan Olaf Scholz’a açık mektup göndererek “kömür yerine nükleer enerjinin çevre için daha yararlı olacağını” kaydetti. Açık mektupta Fransa, İngiltere, Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Hollanda’nın yeni nükleer santraller inşa etmeyi planladığı, Belçika ve İsviçre’nin ise mevcut nükleer santrallerin işletme lisanslarını uzatmanın yollarını aradığının altı çizildi.

NÜKLEER KAZALARA DİKKAT ÇEKTİLER

Yeşiller Partisi’nden İklim Bakanı Robert Habeck ise ülkenin geçen yılki enerjisinin yüzde 4 ila 6’sını oluşturan nükleer santrallerin kapatılmasının enerji güvenliğini etkilemeyeceğini belirtti. Hükümet, nükleer santrallerin eskidiğine ve Japonya’daki Fukuşima dahil nükleer santrallerde yaşanan kazalara dikkat çekti.

Yerel basına göre, Almanya’da 2022’de kömür elektrik üretiminin yüzde 30’undan biraz fazlasını oluşturdu. Rüzgar enerjisi yüzde 22, gaz yakıtlı enerji yüzde 13, güneş enerjisi yüzde 10 ve nükleer dahil biyoyakıtlar ve hidroelektrik ise geri kalan enerji üretiminde kullanıldı.

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