Alo 102 İhbar Hattı İle Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Whatsapp Hizmet Hattı Devrede

Çalışma hayatına dair her türlü soru, bilgi ve şikayet için ALO 102 İhbar Hattı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Whatsapp Hizmet Hattı devrede.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, vatandaşlar, çalışma hayatı ile alakalı her türlü soru, bilgi ve şikayet için hafta içi 09.00-18.00 saatleri arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı ALO 102 İhbar Hattı’nı arayabilecek.

Ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ait 0533 852 43 70 numaralı WhatsApp İhbar Hattı ile her türlü sorun, görüş ve şikayet, 09.00- 18.00 saatleri arasında Bakanlığa iletilebilecek.

ALO 102 İhbar Hattı ile Whatsapp İhbar Hattı, Covid 19 virüsü dolayısıyla çalışma hayatında mağduriyet yaşayan vatandaşlardan gelen soru, ihbar ve şikayetlerinin yanıtlanması ve gerekli birimlere iletilerek en kısa sürede neticeye ulaşması için çalışacak.