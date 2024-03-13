Alper Gezeravcı, Kıbrıs’ın uzaydan çekilen fotoğrafını paylaştı

Türkiye'nin ilk insanlı uzay misyonu görevi için Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) giderek orada deneyler gerçekleştiren ilk Türk astronot Alper Gezeravcı, ISS'te çekmiş olduğu kareleri zaman zaman sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Gezeravcı'nın son paylaşımı ise Kıbrıs oldu.

Alper Gezeravcı'nın Kıbrıs ile Türkiye'nin uzaydan bile ne kadar yakın gözüktüğünü dile getirdiği paylaşımı şu şekilde:

"Uzayın derinliklerinden bakıldığında bile birbirimize bu kadar yakınız. Sarsılmaz bir bağla kaderleri birbirine bağlı, ana vatan Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ebedi birlikteliğinin uzaya yansıması."