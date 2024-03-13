  • BIST 8999.21
  • Altın 2228.051
  • Dolar 32.0876
  • Euro 35.1028
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKASibel Tatar, İstanbul’da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın konserini izledi

Alper Gezeravcı, Kıbrıs’ın uzaydan çekilen fotoğrafını paylaştı

» »
Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, X sosyal medya hesabından Kıbrıs'ın uzaydan çektiği fotoğraflarını paylaştı.
Alper Gezeravcı, Kıbrıs’ın uzaydan çekilen fotoğrafını paylaştı

Türkiye'nin ilk insanlı uzay misyonu görevi için Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) giderek orada deneyler gerçekleştiren ilk Türk astronot Alper Gezeravcı, ISS'te çekmiş olduğu kareleri zaman zaman sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Gezeravcı'nın son paylaşımı ise Kıbrıs oldu.

Alper Gezeravcı'nın Kıbrıs ile Türkiye'nin uzaydan bile ne kadar yakın gözüktüğünü dile getirdiği paylaşımı şu şekilde:

"Uzayın derinliklerinden bakıldığında bile birbirimize bu kadar yakınız. Sarsılmaz bir bağla kaderleri birbirine bağlı, ana vatan Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ebedi birlikteliğinin uzaya yansıması." 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kıbrıslı Rum mahkemeye çıkarıldı... İşte detaylar12 Mart 2024 Salı 15:31
  • Ehliyetsiz sürücü kazaya neden oldu... Bir kişi yaralı12 Mart 2024 Salı 15:22
  • Yetkisiz dövme sildi iddiası... Cihazın tıbbi cihaz olup olmadığı araştırılacak!12 Mart 2024 Salı 15:12
  • Meteoroloji Dairesi’nden toz uyarısı12 Mart 2024 Salı 14:42
  • CTP Milletvekili Şahali, hükümeti "çam kese böceğine" benzetti12 Mart 2024 Salı 13:57
  • YÖDAK’ın araştırılmasıyla ilgili Meclis araştırma komitesi toplandı12 Mart 2024 Salı 13:48
  • İstatistik Kurumuyla ilgili Meclis komitesi Başkan Demir'i dinledi12 Mart 2024 Salı 13:23
  • KSTU soruşturması zanlıları teminatla serbest bırakıldı12 Mart 2024 Salı 13:08
  • Bir ölü, 19 yaralı... Bir haftada 86 trafik kazası12 Mart 2024 Salı 12:57
  • Girne ve Lefkoşa'da Trafik Kazaları: Alkol Tesiri ve Dikkatsizlik Faciası12 Mart 2024 Salı 12:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti