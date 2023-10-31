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Alsancak'ta Kayıp İki Genç Kız: Arama Çalışmaları Sürüyor!

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Alsancak'ta Kayıp İki Genç Kızın Gizemli Kayboluşu: Aile Endişeli, Polis Arama ve Soruşturma Çalışmalarını Sürdürüyor!
Alsancak'ta Kayıp İki Genç Kız: Arama Çalışmaları Sürüyor!

Alsancak'ta İki Genç Kızın Kayboluşu: Aile Endişeli, Polis Arama ve Soruşturma Faaliyetleri Devam Ediyor

30 Ekim 2023 tarihinde Alsancak'ta yaşayan Tuana Mümine YILMAZ (12 yaşında) ve Buse Tuana UYANIK (14 yaşında), aynı tarihte saat 14:00 sıralarından bu yana ulaşılamadı ve kaldıkları ikametgaha geri dönmediler. Bu endişe verici durumu ailenin Polis'e bildirmesinin ardından, her iki genç kızın yerini tespit etmek amacıyla ciddi bir arama ve soruşturma operasyonu başlatıldı.

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